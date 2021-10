Tra i capi passe partout per eccellenza ci sono sicuramente i jeans. Quando davanti all’armadio ci prende la solita ansia da “che cosa mi metto?!”, sono la scelta che salva i nostri outfit dell’ultimo minuto. Ma possono anche essere quel capo che dona quella marcia in più al nostro look.

Basta solo avere occhio nello scegliere i jeans più adatti alle nostre forme ed esigenze.

Come scegliere i jeans da donna

Così come la scelta del capo sbagliato potrebbe non rendere giustizia alla nostra figura, la scelta del capo giusto, tra effetti ottici e giochi di forme, potrebbe armonizzarla, aumentando anche la nostra autostima, cosa molto utile per quelle giornate in cui ci guardiamo allo specchio e proprio non riusciamo a piacerci.

Anche con i jeans succede la stessa “magia”: scegliere il modello più adatto alle nostre curve, che siano praticamente inesistenti o molto pronunciate, può farci vedere qualcosa che prima guardavamo come un difetto, sotto una luce diversa. Ecco quindi qualche trucchetto su come scegliere i jeans più adatti a noi!

Come scegliere i jeans da donna in base alla silhouette

Tradotto dall’inglese, body shape significa letteralmente “forma del corpo”. La nuova frontiera della moda, travolta dall’ondata della body positivity, punta infatti a valorizzare ogni forma del corpo.

Non vengono più prese in considerazione esclusivamente figure snelle, longilinee e apparentemente senza l’ombra di un difetto, ma anche quelle poco o molto sovrappeso o al contrario, senza curve. Ma quali e quante sono le silhouette? Come possiamo valorizzarle? Per rispondere a queste domande abbiamo cercato di abbinare il jeans perfetto per ogni body shape.

Come scegliere i jeans da donna: la body shape

Partiamo subito con la body shape a rettangolo, caratterizzata da un aspetto androgino e dall’ampiezza di spalle vita e fianchi otticamente sulla stessa linea. A questa forma per esempio, i jeans boyfriend calzano davvero a pennello perché tendono a dare più volume alla parte inferiore del corpo, creando un bilanciamento perfetto con la parte superiore.

Chi ha una body shape ovale invece, tende ad avere più volume nella parte del busto rispetto alla parte inferiore del corpo. In questo caso il jeans perfetto è il modello straight, a gamba dritta, che è anche molto di tendenza.

La body shape a triangolo inverso, anche detta “a mela”, è caratterizzata dalla parte superiore del corpo più ampia e formosa rispetto a quella inferiore, che risulta più asciutta. Un fisico con questa forma ha bisogno di creare volume sui fianchi sottolineando però le caviglie, punto forte di questa silhouette. Mai sentito parlare dei carrot jeans?

Quando si parla di body shape a triangolo o “a pera” invece, si vuole intendere quella fisicità che presenta la parte inferiore più formosa rispetto a quella superiore, che è più sottile, vita compresa. Il modello più adatto in questo caso è il flared jeans, strettissimo su vita e fianchi e più ampio sui polpacci.

Chi ha una body shape a clessidra ha un fisico ben proporzionato, con vita più stretta rispetto alla parte superiore e anche a quella inferiore del corpo, più formose. Il jeans più adatto è il bootleg in stile anni ’70, perfetto per ridisegnare i fianchi.