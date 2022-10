Tommaso Miglietta farà parte della classe di alunni de Il Collegio 7. La sua passione più grande è la musica ma non ha un punto fermo in cui stare in quanto è sempre in viaggio. Riuscirà a trovarlo? Ma chi è?

Tommaso Miglietta: chi è?

Tommaso Miglietta è un ragazzo di 14 anni che arriva da Lizzanello, dalla provincia di Lecce. Adora la musica ed è un percussionista da 4 anni. Studia al conservatorio e va in tournée in tutta Italia con la sua famiglia portando in scena la fusione della musica tradizionale pugliese e il rock. La sua band Terre a Sud è conosciuta in tutta la nazione e in tutto il mondo. Vanta collaborazioni importanti come quella con Tullio De Piscopo o Eugenio Bennato.

Viene definito come un ragazzo prodigio per merito della sua bravura alla batteria e per questo ha ricevuto il titolo di Alfiere della Repubblica da Mattarella. Conduce anche diversi programmi su Rai Gulp. I suoi capelli lunghi sono intoccabili, non può star senza, costituiscono il suo personaggio. Sarà un allievo de Il Collegio 7 e si augura di riuscire a tornare con i piedi per terra dopo tanto tempo in viaggio.

Ci riuscirà?

Tommaso Miglietta è il nuovo allievo de Il Collegio 7

Il Collegio 7 inizierà martedì 18 ottobre 2022 e andrà in onda su Rai 2. Intanto però dal 27 settembre 2022 sarà possibile guardare le divertenti selezioni degli alunni. I nuovi protagonisti del programma saranno in venti: 11 maschi e 9 femmine. Conosciamo già i loro nomi e sono: Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili, Marta Maria Erriquez, Sofia Brixel, Elisa Angius, Alessia Abruscia, Damiano Severoni, Samuel Rosica, Gabriel Renis, Mattia Patané, Alessandro Orlando, Tommaso Miglietta, Apollinaire Manfredi, Davide Di Franco, Mattia Camorani, Alessandro Bosatelli. Un’altra novità è rappresentata dalla voce narrante che è cambiata. L’anno scorso era Giancarlo Magalli mentre per questa edizione sarà quella di Nino Frassica. L’appuntamento è ogni martedì salvo la seconda puntata che verrà mandata in onda il giorno dopo la prima. I ragazzi saranno immersi nel 1958, anno di ripresa dell’Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Riusciranno a prendere la licenza media? Come se la caveranno?