Tom Holland sarà il nuovo Zorro? La proposta di Antonio Banderas

Quello di Antonio Banderas è uno dei nomi da sempre più amati del mondo del cinema. Quello di Tom Holland è certamente tra i più acclamati e in ascesa degli ultimi anni. Ma cos’hanno in comune i due? Al momento si potrebbe dire “nulla”, ma in un futuro – forse – potrebbero condividere il medesimo ruolo: quello di Zorro.

Antonio Banderas: la sua idea sul prossimo Zorro

L’ipotesi arriva proprio da Antonio Banderas che, lo ricordiamo, ha avuto diverse occasioni per indossare la maschera nera di Zorro: nel 1998 con La maschera di Zorro e nel 2005 con The Legend of Zorro. Ricordiamo poi anche che a ricoprire questa parte, così affascinante e intramontabile, sono sempre stati attori di un certo calibro come Alain Delon e Guy Williams.

Al momento non sono noti dettagli su film futuri riguardanti Zorro, ma proprio Antonio Banderas potrebbe aver smosso le acque in merito. L’attore, durante il press tour del film Il gatto con gli stivali 2: L’ultimo desiderio, ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni che hanno subito fatto drizzare le antenne al pubblico. Vediamole meglio…

Zorro: Tom Holland accetterebbe di vestirne i panni?

Antonio Banderas ha chiarito che il ruolo di Zorro è da sempre rimasto nel suo cuore e che lo ricorda con gioia.

Tuttavia, si è detto pronto a cedere maschera e mantello a qualcun altro, un volto più giovane e “al passo coi tempi”. E, senza mezzi termini, ha fatto anche un nome:

Considererei la possibilità di tornare. Perché no? Penso che durante le interviste di oggi ho detto qualcosa a riguardo, ad esempio se dovessero proporre Zorro farò come Anthony Hopkins nel primo film e quindi passerò la torcia a qualcun altro. Tom Holland, ecco. Ho recitato con lui in Uncharted ed è così energico, divertente, ha questa scintilla. Quindi, perché non lui?

Senza dubbio i numerosi fan di Tom Holland, amatissimo per la sua interpretazione di Spiderman nel mondo Marvel, concordano con Antonio Banderas e sarebbero più che lieti di vedere il giovane alle prese con un altro tipo di eroe.

Certo è che al momento si tratta solo di congetture e di preferenze espresse senza progetti reali. Ma l’affermazione di Antonio Banderas sta facendo impazzare il web, il che potrebbe anche condurre a nuove idee per la storia di Zorro e nuovi sviluppi futuri. Mai dire mai, ma la domanda è: Tom Holland accetterebbe?

Quello di Zorro non è un ruolo da poco nell’immaginario comune e possiamo presumere che Tom Holland, che per ora ha salutato il costume di Spiderman, sarebbe ben lieto di indossare un’altra maschera. Al momento da parte sua tutto tace, ma non è detto che anche il giovane attore non possa esprimersi in merito all’intervista di Banderas.

Se tutto questo condurrà da qualche parte è troppo presto per dirlo, ma c’è da considerare che Tom Holland gode di una fanbase non indifferente, che potrebbe far di lui un ottimo investimento per un ipotetico nuovo film su Zorro. Intanto i fan possono godersi le interpretazioni di Tom Holland nel suo film più recente, ovvero Uncharted.