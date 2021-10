Esistono innumerevoli infusi, ma non per questo essi sono interscambiabili. Anche questo valido aiuto per l’organismo ha bisogno di una guida, per ricavarne tutti i benefici possibili. Come scegliere quindi le tisane per ogni momento della giornata? Facciamo ordine.

Le tisane per ogni momento della giornata

Questa bevanda può essere gustata in mille modi diversi e in ogni momento della giornata, calda o tiepida, a seconda dei gusti e dell’effetto che si vuole ottenere. Le tisane sono fonte di sali minerali, oligoelementi, vitamine, che hanno svariati benefici per la salute e aiutano a idratare l’organismo, specialmente per chi fatica a bere durante la giornata.

Per usufruire dei benefici di una tisana, è importante sceglierla con attenzione in base all’ora e al momento della giornata.

Al mattino

La mattina è ideale per la menta, il mirtillo e i frutti di bosco. Per il risveglio scegliete una tisana energetica, a base di bacche di goji, zenzero o curcuma. Questi ingredienti, stimolanti e antiossidanti, sono l’ideale per trovare la carica giusta per affrontare la giornata. È un’ottima alternativa al caffè perché dà energia senza gli effetti indesiderati della caffeina. Grazie agli estratti antiossidanti è utile per contrastare i radicali liberi.

Dopo pranzo

Dopo pranzo, per aiutare la digestione e stimolare il metabolismo, sono ideali le erbe aromatiche come basilico, timo e rosmarino, così come la liquirizia e l’anice. Altamente consigliata anche la tisana di tarassaco e cardo: digestiva, stimolante del fegato, depurativa. Anche in questo caso è un ottimo sostituto del caffè o dell’amaro dopo il pasto, grazie al mix di estratti che stimolano l’apparato digerente e lo aiutano a lavorare.

Al pomeriggio

Al pomeriggio, in alternativa al tè tradizionale, è ideale un tè verde allo zenzero o una tisana agli agrumi. Per chi ama stare sul classico, si può optare anche per una camomilla o una tisana alla frutta aromatizzata alla cannella.

Dopo cena

In questo momento della giornata non c’è bisogno di stimolanti, ma di ritrovare la calma, allontanare i pensieri della giornata e favorire un sonno ristoratore. Puntate quindi su formule rilassanti, a base per esempio di passiflora, valeriana, biancospino, melissa, tiglio, camomilla.

Tisane per il benessere

Le tisane aiutano l’organismo a tutto tondo, ma attenzione: anche in questo caso ogni pianta ha una funzione specifica. È opportuno scegliere con cura l’infuso giusto a seconda delle necessità.

Tisane contro il raffreddore

Contro i malanni di stagione sono tante le tisane che ci vengono in aiuto. Papavero ed eucalipto, ad esempio, liberano il naso chiuso e calmano la tosse. Rosa canina, malva, menta piperita e timo sono un mix indicato in caso di mal di gola. La tisana all’echinacea, invece, è molto usata per combattere il raffreddore e l’influenza.

Tisane drenanti

Il tè verde in questo caso è sicuramente la prima scelta. Aiuta ad eliminare i liquidi in eccesso, contiene tantissimi antiossidanti che contrastano l’ossidazione cellulare. Per migliorare la circolazione provate invece l’infuso di vite rossa e menta. I principi attivi contenuti nella vite rossa sono ottimi per chi soffre di fragilità capillare ma anche per chi ha problemi di cellulite. La menta è spesso utilizzata nelle tisane per migliorare il sapore aspro delle piante.

Tisane contro la stitichezza

Per l’intestino pigro esiste una tisana lassativa infallibile, a base di erbe come senna, frangula, malva, cardo e finocchio. Queste, una volta giunte nel colon, agiscono in modo sinergico per favorire la peristalsi, l’eliminazione dei gas e lo svuotamento intestinale.

Tisane per la stanchezza

Anche per combattere spossatezza e stanchezza, spesso in corrispondenza dei cambi di stagione, le tisane sono un valido rimedio. Gli ingredienti giusti, in questo caso, sono dente di leone e rosmarino – da provare insieme – ma anche foglie di ortica e timo.