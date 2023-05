Tisane drenanti: le migliori per il fisico

La ritenzione idrica e la cellulite sono due inestetismi che possono preoccupare anche in vista della prova costume. Per eliminare i liquidi in eccesso, le tisane drenanti, da assumere in diversi momenti della giornata, aiutano sicuramente a ottenere un fisico in forma. Scopriamo quale bere e assumere anche in base ai vari elementi naturali.

Tisane drenanti

Per depurarsi, oltre agli alimenti che aiutano in questo processo, anche l’idratazione è un’abitudine che non deve mancare. Oltre all’acqua, è possibile anche consumare tisane drenanti che sono di diverso tipo e che aiutano, se assunte nel modo giusto, insieme anche a una alimentazione adeguata, a drenare e svolgere funzione depurativa e detox.

Sono considerate poi un ottimo rimedio per la ritenzione idrica dal momento che aiutano a combattere e contrastare i liquidi in eccesso contribuendo anche a sconfiggere l’odiata cellulite. le cosce, i glutei e anche l’addome sono i maggiori punti critici dove tendono a depositarsi inestetismi e cellule adipose.

Per questa ragione, consumare le tisane drenanti aiuta sicuramente a ottenere una pelle migliore e a liberarsi da tutte queste imperfezioni. Ovviamente bisogna integrarle a uno stile di vita sano in modo da ottenere maggiori risultati e benefici. Solitamente sono con piante ed erbe officinali che permettono di trarne il massimo giovamento possibile.

Si possono preparare sia come decotti con l’erba in ebollizione in acqua fredda per poi macerarle e filtrarle oppure sotto forma d’infuso in cui le erbe si ricoprono di acqua calda per poi fatte riposare in una tazza in modo da non disperdere i principi attivi al loro interno. SI possono poi assumere in qualsiasi momento della giornata per trarne tutti i vantaggi possibili.

Tisane drenanti: tipologie

Non è mai facile scegliere la tipologia di tisane drenanti da consumare, ma sicuramente molto dipende anche dagli ingredienti e dalle erbe al loro interno che aiutano a raggiungere i risultati desiderati. Per esempio, una tisana a base di betulla è considerata ottimale dal momento che permette di ridurre un inestetismo come la cellulite e ha proprietà antinfiammatorie.

Tra le erbe che si possono consumare vi è anche la pilosella che promuove la diuresi aiutando così a liberare ed espellere i liquidi in eccesso. Il frassino è un ottimo elemento considerando le sue proprietà drenanti e il fatto che permetta di eliminare i chili in eccesso, oltre alla gramigna che ha il compito di depurare e drenare l’organismo.

In commercio è possibile anche trovare tisane drenanti di tipo vegano al 100%, quindi non contenenti tracce di glutine o di animale e che hanno le medesime caratteristiche e benefici di altri prodotti del genere. Sono indicate anche per coloro che hanno particolari intolleranze, come quella al glutine, per esempio, considerando gli elementi attivi al suo interno.

Cambiano anche in base al formato che può essere già dosato, quindi in bustina in modo che sia più semplice prepararla a casa oppure vendute in erbe in modo da scegliere come intensificare il prodotto. L’infusione può essere a caldo o a freddo, ma alcune tipologie permettono di sciogliere le erbe in bottiglia in modo da poterle consumare nell’arco della giornata.

Tisane drenanti: offerte Amazon

Sono bevande che sicuramente aiutano e che sono disponibili con varie promozioni e offerte su Amazon dove cliccando la foto sono mostrati i dettagli del prodotto. La classifica presenta le tre migliori tisane drenanti a base di elementi naturali e di noti marchi scelte tra quelle maggiormente benefiche dai consumatori con una descrizione di ognuna.

1)L’Angelica tisana drenante

Una tisana drenante del noto marchio che, grazie ai componenti naturali, come il finocchio e l’ortosiphon, permette di drenare e di eliminare i liquidi in eccesso. Sono 10 confezioni da 20 filtri ciascuna. Un ottimo aiuto da consumare durante la giornata o prima di andare a dormire per rilassarsi.

2)Detox tea + skinny tea

Sono una confezione da 56 bustine di tisane che hanno proprietà drenanti, depurative e antiossidanti. Funzionano molto bene grazie ai principi attivi al loro interno come il tè verde, lo zenzero, il dente di leone e la menta. Si consiglia di assumerle ogni sera per ottenere maggiori effetti.

3)Valverde tisana drenaforma

Una tisana, come si intuisce dal nome, che permette di drenare e riacquistare la forma fisica in modo naturale. Sono una confezione da 20 filtri dall’azione drenante a base di betulla, tarassaco, menta piperita, karkadè e ananas. Si consiglia di lasciarla in infusione per poi assumerne almeno due tazze al giorno.

Considerando che alle tisane drenanti, è bene associare anche la giusta alimentazione, ecco una dieta da seguire.