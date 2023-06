Tinta labbra: quali provare per l’estate

Il make up è una parte e aspetto molto importante poiché permette di esaltare la bellezza del viso e nascondere le imperfezioni. Per una bocca carnosa e sensuale, la tinta labbra è il prodotto da avere. Si distingue in base a tante formule come dimostrano anche le case di make up. Vediamo quale scegliere per la stagione estiva.

Tinta labbra

Sono dei rossetti in versione liquida che permettono di dare colore alle proprie labbra in modo da averle molto belle e sexy durante tutto il giorno. La tinta labbra è sicuramente parte di un make up in grado di valorizzare ed esaltare questa parte del viso in modo da avere delle labbra da baciare e che siano al top per l’estate.

Si compongono di un pennellino già incluso nella confezione che permette di esaltare e risaltare le proprie labbra nel modo migliore possibile. Si distinguono dai rossetti tradizionali in formato liquido poiché tendono a durare molto più a lungo, dal mattino alla sera e spesso senza bisogno di una seconda ripassata.

Un prodotto molto popolare per cui è possibile applicare la tinta labbra direttamente al mattino per poi un effetto di lunga durata per tutta la giornata. Forniscono un colore pieno e modulabile in modo da ottenere l’effetto che ogni donna desidera per le proprie labbra con un finish che risulta essere leggero e impalpabile, quindi perfetto per la stagione estiva.

Non è affatto difficile applicare questo tipo di make up, soltanto che prima bisognerebbe preparare le labbra con uno scrub delicato. Prima di passa il balsamo labbra poi un primer o un po’ di correttore in modo che la tinta labbra duri per tutto il giorno. Si comincia, con il pennellino, prima dal labbro inferiore, poi dai lati e infine a quello superiore lasciando asciugare per qualche secondo.

Tinta labbra: tipologie

Sono prodotti che sicuramente non seccano le labbra e risultano essere privi di sbavature. Unaa tinta labbra che permette di avere le labbra colorate per diverso tempo. In commercio poi sono diverse le texture e finish adatti da usare: dai colori vivaci al finish leggero. Molto dipende dall’effetto che si vuole dare alla propria bocca.

Sono prodotti in grado di resistere anche durante i pasti risultando essere molto confortevoli. In commercio poi sono diverse le tipologie, pronte a soddisfare i bisogni, le esigenze, ma anche le tasche di tutte. Si va da prezzi economici sino ad altri marchi molto importanti come Maybelline, L’Oreal oppure Kat Von D che propongono prodotti di ottima qualità.

Per esempio, il marchio di make up Mac propone una tinta labbra che ha una durata fino a 8 ore in grado di resistere per buona parte del lavoro e della giornata, in generale. Una tinta disponibile in colori neutri, ma anche in tonalità maggiormente accese. Altri marchi puntano a formule e tonalità delicate e sobrie.

La maggior parte di questi prodotti sono quasi tutti in tubetto dotato di pennellino in modo da stendere il rossetto nella miglior maniera possibile. Alcune aziende stanno proponendo un nuovo tipo di formato che si caratterizza per un pennarello con penna dosatrice in modo da non seccare la tinta. Tantissimi poi i colori su cui puntare: dal rosa, quindi neutro al viola o perlaceo.

Tinta labbra: offerte Amazon

Un prodotto disponibile sul sito di Amazon con offerte e prezzi da non perdere. Cliccando l’immagine si visualizzano altri dettagli e caratteristiche. Qui sotto abbiamo stilato una classifica delle tre migliori tipologie di tinta labbra scelte tra le più apprezzate e note dei marchi del make up accompagnati da una descrizione di ognuno.

1)Pupa tinta labbra waterproof

Il noto marchio propone questa soluzione per delle labbra a prova di bacio in grado di resistere anche all’acqua. Ha una texture molto leggera e confortevole in grado di applicarsi facilmente grazie al pennellino. Una formula dermatologicamente testata. Si consiglia prima un idratante sulle labbra per poi passare la tinta.

2)Mac retro matte rossetto liquido

Una tinta labbra dalla texture vellutata e con effetto matte. Un rossetto liquido di colore rosa senza imperfezioni o sbavature che rimane per circa 8 ore. Si applica facilmente e basta una sola passata. Si può scegliere tra varie nuance.

3)Maybelline New York kit make up

Un kit che comprende due rossetti a lunga tenuta che non lasciano. Sono Lover e Pioneer con un finish matte vellutato e una durata di 16 ore. Dona un colore intenso e vibrante. Dotato di applicatore a punta che aiuta a rilasciare molto bene il rossetto con linee precise e ben definite.

Insieme alla tinta labbra, anche i vari prodotti di make up per l’estate.