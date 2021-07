Make up estivo: i trend del momento

Il trucco aiuta a sentirsi belle e appariscenti, ma anche a nascondere e camuffare le imperfezioni. Per chi ama truccarsi anche durante la stagione calda, vediamo quali sono i trend e le ultime novità per quanto riguarda il make up estivo per essere al top anche durante le serate in spiaggia.

Make up estivo

In estate si ha voglia di leggerezza, non solo nell’alimentazione, ma anche nell’abbigliamento, oltre che nel make up. Truccarsi in estate può essere alquanto fastidioso un po’ per via del caldo e dell’umidità per cui si ha paura di rovinare tutto. Per chi non vuole rinunciare al make up estivo che permette di apparire più belle e sicure di sé stesse, ecco alcuni consigli utili che possono aiutare.

La parola d’ordine deve essere leggerezza, quindi un trucco che sia leggero, ma anche naturale al tempo stesso in modo da essere bellissime in ogni occasione e momento.

L’importante è optare per un trucco leggero che mostri la bellezza al naturale senza appesantire troppo. Prima di tutto, bisogna partire dalla base. Quindi, una corretta pulizia della pelle per poi stendere il primer.

Bisogna scegliere un primer che sia adatto al proprio incarnato e che permetta di arrivare fino a sera con il make up estivo. Per la pelle, basta un fondotinta leggero che aiuti a coprire eventuali discromie evitando di rendere troppo lucida la pelle.

Meglio optare per un fondotinta dalla tonalità scura oppure una BB cream che attenua le imperfezioni e uniforma la pelle.

Per quanto riguarda il make up estivo degli occhi, si consiglia di scegliere ombretti chiari o satinati evitando quelli shimmer in quanto possono risultare un po’ eccessivi sulla pelle abbronzata. Si può optare per tonalità nelle sfumature del beige o del verde in modo da avere un trucco molto leggero. Per le labbra si consigliano i glossy nei colori del rosa o del nude oppure il corallo.

Make up estivo: trend

Per chi non sa ancora quale make up estivo applicare in occasione di questa stagione, si consiglia di dare una occhiata alle ultime tendenze in modo da farsi una idea di quali accessori e prodotti di bellezza sono maggiormente adatti. Il trucco di questa estate ha come parola chiave libertà, in modo che ognuna possa esprimersi nel modo in cui crede.

Si arricchisce di fantasia e colore per esprimere la personalità e le passioni di ciascuno. Un trucco che è sempre più esclusivo e originale al tempo stesso. Per quanto riguarda gli occhi si punta a tonalità metallizzate e forme definite dagli effetti polverosi o vellutati nei colori dell’arancione e del blu. Si punta a colori delicati ed eterei per brillare in ogni momento.

Accanto ai toni classici e neutri, ci sono anche tonalità molto calde e chiare, quali verde menta, lilla, ma anche cipria e acqua marina che sono perfetti per le palpebre oppure per le guance. Il grigio è un colore che si indossa molto questa estate ed è perfetto per creare lo smokey eyes. Un finish brillante che permette di impreziosire lo sguardo ed enfatizzare maggiormente gli occhi.

Le labbra conquistano il loro spazio con colori come il rosso che sono un must have. Predominano anche le tonalità classiche, come il rosso intenso o le sfumature aranciate che sono perfette con l’incarnato dato dal sole e dall’abbronzatura. Il color corallo è un colore di tendenza ed è perfetto per esaltare sia le guance che gli zigomi.

Make up estivo Amazon

Se si stanno cercando degli ombretti o rossetti da applicare per il make up estivo, il sito di Amazon propone tantissime promozioni e offerte imperdibili. Se si clicca sulla foto è possibile visualizzare alcune informazioni. Qui si trova una classifica con i cinque migliori prodotti di make up accompagnati da una descrizione tra quelli più apprezzati e desiderati dagli utenti dell’e-commerce.

1)Nyx Professional make up palette

Una palette di 16 ombretti dalle tonalità opache e satinate, metallici con pigmenti pressati. I colori sono accesi e indicati sia per il giorno che la notte. Si può scegliere tra il viola brillante e il giallo girasole. La qualità è professionale e dalla durata resistente. I colori sono molto facili da sfumare. In vendita con il 28% di sconto. Un prodotto Amazon’s Choice.

2)L’Oréal Paris make up fondotinta

Un fondotinta arricchito da acido ialuronico che ha un effetto naturale. Un prodotto dalla texture fine. Disponibile fino a 48 nuance per adattarsi all’incarnato di ognuno. Ottimizza la qualità della pelle in due settimane e copre le imperfezioni. Un articolo Amazon’s Choice.

3)FaceD CC Cream

Una crema correttrice composta da acido ialuronico. Corregge le discromie e l’incarnato. Adatto a tutti i tipi di pelle e dermatologicamente testato. Stimola la produzione di collagene ed elastina. Non ha parabeni. Un prodotto Amazon’s Choice.

4)Yuccer 6 pezzi rossetto jelly

Sono 6 rossetti dalla lunga durata, idratante. Mantiene le labbra setose e brillanti. Cambiano colore in base alla temperatura delle labbra. Sono impermeabili. In vendita con lo sconto del 4%. Un articolo Amazon’s Choice.

5)Art 2C smalto per unghie

Due smalti vegan e bio. In vendita con il 3%.