Tim Summer Hits, Elodie indossa un costume tagliato e lo abbina ai pantaloni di pelle: il prezzo dell’outfit

Durante la seconda puntata di Tim Summer Hits, Elodie ha sfoggiato un costume tagliato abbinato ai pantaloni in pelle. Molti hanno notato un dettaglio riciclato. Scopriamo insieme il prezzo dell’outfit.

Elodie è una delle regine indiscusse dell’estate 2023, non solo per la sua musica che scala sempre le classifiche, ma anche per la sua straordinaria bellezza e il suo modo di sapersi trasformare ad ogni apparizione in una vera icona di stile. Anche durante la seconda puntata del Tim Summer Hits, festival musicale targato Rai Radio 2, il look di Elodie ha conquistato tutti. La cantante si è esibita insieme a Marco Mengoni, sulle note della loro Pazza Musica. Il cantante ha osato con trasparenze, abbinando una canotta dall’effetto vedo-non vedo ad un paio di pantaloni oversize, mostrando come sempre il suo stile davvero unico e sempre alla moda. Elodie era perfettamente allineata con lo stile di Marco Mengoni, ma ha preferito puntare su un look molto accattivante e sensuale, come sempre. In realtà si tratta di un look riciclato, ma rivisitato in modo davvero molto originale, che lo ha reso perfetto per la serata. Grazie a questa rivisitazione, Elodie è apparsa in tutta la sua bellezza, con un corpo sempre perfetto e uno stile davvero unico, perfetto per la sua esibizione. In questa occasione ha sfoggiato il costume intero marrone che qualche giorno fa aveva già indossato per alcuni scatti social, che non è passato inosservato agli occhi attenti dei suoi follower. Si tratta di un modello firmato The Attico e costa ben 370 euro.

Il costume abbinato ai pantaloni di pelle: la scelta di Elodie

Indossare il costume anche in occasioni serali durante l’estate è sicuramente una moda che sta conquistando la bella stagione del 2023. Sul palco del Tim Summer Hits Elodie lo ha mostrato indossando il costume, ma ha scelto di abbinarlo ad un paio di pantaloni lunghi di pelle nera, i Piaf di The Attico, modello a vita alta e a zampa d’elefante, in grado di mettere in risalto le sue curve in modo unico. Il prezzo di questi pantaloni è di 1.450 euro. Il suo look è poi stato completato da tacchi alti, collana di diamanti e orecchini a cerchio coordinati, che l’hanno resa ancora più bella e luminosa. Per l’ennesima volta Elodie è riuscita distinguersi non solo nell’ambito musicale, dove riesce ad ottenere un successo dietro l’altro, ma anche dal punto di vista dello stile e della bellezza. Il fascino della cantante ha ormai conquistato tutti ed è evidente che riesce perfettamente a risaltarlo in ogni occasione, proprio come è accaduto sul palco del Tim Summer Hits.