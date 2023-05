Elodie ha annunciato la collaborazione con Marco Mengoni sfoggiando un nuovo colore di capelli. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, qual è il nuovo hair look della cantante.

Elodie cambia colore di capelli

Lo scorso 26 maggio è uscito un nuovo brano, dal titolo “Pazza Musica“, nato dalla collaborazione tra Elodie e il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, Marco Mengoni. La collaborazione tra i due artisti è stata annunciata attraverso un post su Instagram da parte di entrambi i cantanti, che hanno anche fatto circolare una breve anteprima del pezzo su TikTok. La foto postata ha fatto subito il giro del web, soprattutto per il nuovo hair look di Elodie. La trentatreenne cantante romana ha stupito davvero tutti, cambiando colore dei capelli. Addio quindi alla lunga chioma corvina per lasciare spazio a un colore castano chiaro, con due ciocche bionde a incorniciarle il viso. Un hair look davvero pazzesco che ha lasciato tutti senza parole. Nella foto Elodie ha scelto un mini dress in denim, un capo della collezione autunno inverno 2023/24 di Dsquared. La cintura inoltre non è sulla vita ma su décolleté. Mengoni invece indossa una t-shirt bianca con la scritta “Demon Dsquared2″, una camicia a quadri e un paio di jeans scuri con strappi. La foto ha infiammato il web, tantissimi i commenti per i due artisti da “quanta bellezza e talento in una sola foto” a “orientamento sessuale collettivo in tilt per sempre con una sola foto”.

Nella breve clip di anticipazione del brano uscita su TikTok, Elodie indossava un top bianco abbinato a una minigonna rosa neon. Mengoni invece aveva una canotta scura e un paio di pantaloni con frange.

Elodie e Marco Mengoni: il nuovo brano “pazza musica”

Quando due artisti fenomenali come Elodie e Marco Mengoni iniziano una collaborazione il successo è quasi certamente assicurato. Il brano “Pazza Musica“, uscito lo scorso 26 maggio, ha tutte le carte in regola per diventare il tormentone dell’estate. La canzone parla del desiderio di libertà, di fuggire dalla realtà tramite la musica. I due cantanti attraverso questa canzone esprimono il bisogno di trovare un senso di appartenenza, ricordando avvenimenti del passato e riflettendo sulla dipendenza dalla tecnologia. La musica diviene una vera e propria ancora di salvezza, nonché una compagnia quando ci si sente soli. Elodie e Mengoni stanno entrambi vivendo un momento davvero super delle rispettive carriere e questa collaborazione non potrà che giovare a entrambi. Mengoni, dopo aver vinto il Festival di Sanremo con il brano “Due vite“, ha ottenuto un ottimo quarto posto all’Eurovision, vinto dalla cantante svedese Loreen con “Tattoo”, e molto presto tornerà a esibirsi negli stadi. Periodo ottimo anche per Elodie, vincitrice del David di Donatello per il brano “Proiettili“, e protagonista nel film “Ti mangio il cuore“, interpretazione che le è valsa un riconoscimento al Bari International Film Festival. Le cose per Elodie vano a gonfie vele anche per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la sua relazione con il motociclista Andrea Iannone va infatti molto bene, i due hanno da breve preso casa insieme a Milano.