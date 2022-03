Stefano De Martino non ha ancora confermato le voci in merito al suo presunto ritorno di fiamma con Belen Rodriguez ma, stuzzicato da Mara Venier a Domenica In, ha ammesso che gli piacerebbe avere un secondo figlio.

Stefano De Martino: il desiderio di un figlio

Stefano De Martino è padre del piccolo Santiago, nato 8 anni fa dalla sua storia con Belen Rodriguez con cui si vocifera che di recente il ballerino sarebbe tornato insieme. La showgirl è mamma di un’altra bambina, Luna Marì, avuta a luglio 2021 dalla sua storia (naufragata) con Antonino Spinalbese. In tanti sono curiosi di sapere se i due usciranno di nuovo allo scoperto e soprattutto se Belen in futuro regalerà nuovamente a Stefano la gioia di diventare padre visto che lui stesso ha ammesso di desiderare un altro figlio:

“L’amore per i figli è un amore fortissimo.

Adesso Santi ha nove anni, avevo 23 anni quando sono diventato padre. Ho voglia di avere altri figli, ma avendo costruito un rapporto così intenso con lui, mi dispiacerebbe quasi intaccarlo. Quindi sono un po’ frenato, però magari diventerò ancora padre. Sono partito così presto che ho ancora tempo”, ha confessato Stefano

La confessione di Belen

Mentre Stefano ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua presunta storia con la showgirl argentina, Belen ha lasciato intendere che qualcosa tra i due sia effettivamente successo:

“La mia non è leggerezza, è che spesso pecco di entusiasmo”, ha dichiarato la showgirl argentina prima di ammettere che lei e Stefano si sarebbero effettivamente “visti”.

I due confermeranno il ritorno di fiamma?