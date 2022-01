Vi siete svegliate una mattina e guardandovi allo specchio avete notato la comparsa delle prime rughe? Niente panico! L’invecchiamento dell’epidermide è una cosa assolutamente normale e fisiologica ma grazie ai continui studi in campo estetico non mancano ormai tantissime soluzioni per ritardarla il più possibile, o almeno attenuarla.

Tra queste, particolarmente adatto con la comparsa dei primi segni dell’invecchiamento ma non solo, c’è anche il Thermage che sembra davvero promettere miracoli. Scopriamo qualcosa in più su cos’è, come funziona, quali sono i suoi benefici, quanto costa e anche a chi è particolarmente indicato.

Cos’è il Thermage e come funziona

Che cosa sia il Thermage è presto detto. Si tratta di un dispositivo per radiofrequenza che sfrutta gli effetti delle onde elettromagnetiche trasmettendole dalla superficie fino agli strati cutanei più profondi avvalendosi dell’utilizzo di una corrente alternata ad alta frequenza.

Le onde magnetiche, a loro volta, determinano un aumento della temperatura dei tessuti, stimolando i fibroblasti (ovvero cellule del tessuto connettivo in grado di produrre componenti della matrice extracellulare) ad aumentare la sintesi di sostanze già presenti nel nostro organismo come collagene, elastina e acido ialuronico, tutte ovviamente molto importanti per la rigenerazione cellulare.

Cosa differenzia il Thermage dalle altre radiofrequenze

Una prima sostanziale differenza tra il Thermage e gli altri trattamenti simili è che, almeno nella stra maggioranza di casi, il primo si esegue in un’unica seduta da una o più ore a seconda dei bisogni. Un’altra differenza poi sta nel fatto che il Thermage è “personalizzabile” e può quindi adattare il grado di calore a seconda della soglia di sopportazione di ogni paziente.

Ma niente paura! Il dispositivo del Thermage alterna una profonda sensazione di calore che comunque dura solo qualche frazione di secondo al raffreddamento “a spruzzo” che riduce al minimo un eventuale fastidio.

Quanto costa il Thermage e quali sono i risultati

I trattamenti del Thermage possono partire dai 1800 euro, ma il prezzo varia a seconda della zona da trattare. Per questo più di “poca spesa tanta resa” si tratta di “poco tempo tanta resa”. Perché come abbiamo detto precedentemente, nonostante il costo questo particolare trattamento promette ottimi risultati con solo una seduta.

Un primo importante effetto ottenuto con il Thermage è ovviamente la distensione cutanea, ma grazie alla stimolazione del collagene atta proprio a questo scopo si potrebbe notare anche un aumento della produzione dello stesso nel nostro organismo, cosa che contribuisce ulteriormente al ringiovamento della pelle.

A chi è consigliato il Thermage

Il trattamento è particolarmente consigliato a chi ha un’età compresa tra i 35 e i 55 anni, quindi proprio a partire dalla comparsa delle primissime rughe. Ma è consigliato anche a chi ha già il viso segnato da rughe profonde e desidera attenuarle.

La zona del viso è sicuramente quella più gettonata, ma non solo: il Thermage è perfetto anche per altre zone del corpo. Infatti è particolarmente adatto anche a chi presenta rilassamento cutaneo su addome, interno braccia e cosce, come per esempio spesso succede a chi ha un dimagrimento repentino.