The Good Nurse: trama, quando esce, storia vera

The Good Nurse è il nuovo film thriller che sta ottenendo un grande successo su Netflix, i cui protagonisti sono stati interpretati Jessica Chastain e Eddie Redmayne. Il film è uscito il 26 ottobre e racconta la vita del serial killer Charlie Cullen, infermiere che ha ucciso 40 persone.

The Good Nurse: la trama del film

The Good Nurse è il nuovo film thriller uscito il 26 ottobre su Netflix. La pellicola, con protagonisti Jessica Chaistain e Eddie Redmayne, è stato diretto da Tobias Lindholm e scritto da Krysty Wilson-Cairns. Si tratta di un film tratto da una storia vera, che racconta la vita del serial killer Charlie Cullen, un infermiere del New Jersey che, nel corso della sua lunga carriera, ha ucciso 40 persone.

The Good Nurse ha come protagonista Amy, un’infermiera molto premurosa, che lavora con grande passione in un reparto intensivo in ospedale. Nonostante sia malata di cuore, si occupa da sola sia del lavoro che delle sue figlie. Le cose, però, iniziano a cambiare quando nel suo reparto arriva un nuovo collega, Charlie, con cui Amy sviluppa fin da subito una solida amicizia. In ospedale, però, iniziano a verificarsi alcune morti sospette e Charlie risulta essere il principale sospettato.

Sarà proprio Amy ad aiutare la polizia a scoprire la verità e per farlo arriverà a rischiare la sua stessa vita.

The Good Nurse: il cast del film

Il cast di The Good Nurse è composto da due attori premio Oscar. Jessica Chastain ha vinto il primo Oscar per aver interpretato la televangelista Tammy Faye Bakker in Gli occhi di Tammy Faye, mentre Eddie Redmayne, che interpreta Charlie Cullen, ha vinto l’Oscar per la sua interpretazione di Stephen Hawking in La teoria del tutto. Per prepararsi al ruolo i due attori hanno fatto pratica di infermieristica e guardato filmati dei personaggi reali. Fanno parte del cast anche Noah Emmerich (The Americans) e Nnamdi Asomugha (Sylvie’s Love), che interpretano i detective Tim Braun e Danny Baldwin, che decidono di arruolare la Loughren nonostante la sua amicizia con Cullen. Presente anche Kim Dickens (Gone Girl), elogiata per la sua interpretazione dell’insensibile responsabile della gestione dei rischi dell’ospedale.

The Good Nurse: la storia vera del serial killer

Charlie Cullen è un infermiere del New Jersey, classe 1960, che, nel corso della sua carriera lunga 16 anni, ha ucciso ufficialmente 40 persone, anche se ne ha confermate solo 29. La polizia ritiene che il numero delle vittime sia molto più alto e che possa arrivare a 400 persone, rendendo Charlie Cullen il killer più prolifico della storia. Charlie Cullen ha avuto un’infanzia difficile, il padre è morto prima che lui compisse un anno e sua madre è morta quando era un adolescente. Cullen aveva abbandonato la scuola per arruolarsi in Marina e, dopo aver subito molestie e aver tentato di suicidarsi diverse volte, aveva deciso di iscriversi alla scuola di infermieri, laureandosi nel 1987. L’anno successivo si era sposato e in seguito aveva avuto due figlie. I primi omicidi risalgono al periodo del suo divorzio, nel 1993, mentre lavorava tra ospedali e case di cura. Ha cambiato vari istituti e ha lavorato come infermiere nel New Jersey e in Pennsylvania, iniziando ad uccidere pazienti con iniezioni letali. Nel 2003 è stato arrestato e l’anno seguente si è dichiarato colpevole. Nel 2006 è stato condannato a 11 ergastoli consecutivi. Al momento si trova detenuto nella prigione statale del New Jersey, a Trenton.