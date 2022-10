Enrico Montesano è uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo italiano: attore, conduttore televisivo, cantante e addirittura ex politico italiano, ha una carriera di grande successo che spazia dal teatro al grande e al piccolo schermo. Amato dal pubblico italiano, si è sposato ben due volte prima di trovare la sua vera anima gemella: il suo terzo matrimonio è quello ancora in piedi, infatti, e dura da trent’anni.

Teresa Trisorio: chi è la moglie di Enrico Montesano

Parliamo della sua unione con Teresa Trisorio, rimasta sempre dietro le quinte a sostenere il marito. Di lei si sa infatti pochissimo: non è presente sui social e raramente è apparsa nel corso di programmi o eventi pubblici accanto al marito, per via di una certa ritrosia verso le luci della ribalta e per amor di privacy. Le poche immagini che la ritraggono provengono principalmente dall’account Instagram di Enrico Montesano, che di tanto in tanto pubblica qualche loro vecchia foto, come ad esempio quella al mare che li ritrae molto giovani accompagnata dalla didascalia: “Siamo arrivati a festeggiare il ventiseiesimo anno di matrimonio! Evviva siamo sempre belli e tosti!”, ma anche questa è ormai datata, tant’è che i due hanno tagliato la soglia dei 30 anni insieme.

Sappiamo che Enrico Montesano, nato a Roma il 7 giugno 1945, ha ora 77 anni e possiamo presumere che, più o meno, Teresa Trisorio sia sua coetanea o di poco più giovane ma non c’è certezza su questo. Proprio per via della sua natura schiva, non sappiamo neppure quale sia il suo impiego: nel corso dei suoi interventi a vari salotti televisivi, non ha mai rilasciato interviste che facessero in alcun modo riferimento alla sua vita privata, alla sua carriera o ai suoi figli.

Teresa Trisorio: la storia con Enrico Montesano e i figli

Della storia di Enrico Montesano con Teresa Trisorio sappiamo solo che i due si sono conosciuti a Roma, forse città natale anche di lei oltre che dell’attore. Pare che Teresa Trisorio abbia subito fatto colpo su di lui, ammaliandolo proprio per via della sua gentilizza e della sua bellezza timida, nonché per il suo carattere discreto che non ne fa certo una pettegola. Non facile da proteggere nel mondo dello spettacolo!Pare, comunque che tra i due sia stato un vero e proprio colpo di fulmine. L’unico dettaglio trapelato da un’intervista di Enrico Montesano riguarda il loro primo bacio, che sarebbe avvenuto in Via Veneto, a Roma, dove sono stati avvistati e fotografati proprio mentre, forse, rivivevano i ricordi di quel bel momento.

Teresa Trisorio ed Enrico Montesano si sono sposati il 13 aprile 1992 e, per quel che sappiamo, non si sono mai più separati da quel momento, come diversamente accaduto ad Enrico nei matrimoni precedenti. Dalla sua prima unione, con Tamara Moltrasio, ha avuto tre figli (Lavinia, Tommaso e Oliver). In precedenza, dalla stilista Martina Spadaro, aveva avuto il suo primogenito (Mattia, nato nel 1986).

Con Teresa Trisorio ha invece avuto due figli: Michele Enrico (1996) e Marco Valerio (1997), entrambi intenzionati a seguire le orme del padre e infatti dediti all’attività teatrale.