Andiamo alla scoperta delle tendenze di questa Primavera-Estate 2024 e addentiamoci nell’abbigliamento di moda. Ecco quali sono le maglie più belle e in voga con lo scollo a V che dovresti acquistare.

Maglie con scollo a V: tra le tendenze Primavera-Estate 2024

Dalla Fashion Week di New York a quella di Londra passando per Milano e Parigi, la prossima stagione che sta per arrivare, Primavera-Estate 2024, sarà ricca di novità e tendenze nuove nella moda. Lo confermano le passerelle di questi mesi in cui abbiamo visto tutte le proposte dei designer di alta moda captando quali sono i capi must che non dovranno mancare nel nostro armadio.

Tra le tendenze Primavera-Estate 2024 ritroviamo un capo molto versatile, pratico ma talvolta sottovalutato. Parliamo della classica maglia o maglione ma arricchita dallo scollo a V che dà un’aria più seducente al look sportivo.

Le maglie restano protagoniste sulle passerelle delle più grandi maison e fanno tendenza. Ma quali sono i modelli più gettonati per questa primavera 2024? Vediamo le varie tipologie, da mettere subito in wishlist.

Tra i trend Primavera-Estate 2024 troviamo maglioni e cardigan stile college, presenti in passerella con lavorazione a trecce o a coste inglesi, patches, ma la caratteristica dominante è il profondo scollo a V che lascia spazio all’immaginazione. La maglia con scollo a V si porta a pelle ed ha una scollatura profondissima. La maglia può diventare anche un maxi dress come le proposte di Jil Sander o Alberta Ferretti.

Come colori, invece, le maglie con scollo profondo vengono proposte per la primavera, via ai toni pastello del rosa pesca, dell’azzurro, del giallo e anche dell’arancione. Non solo nero o bianco, magari meglio grigio. Continua poi anche questa stagione il successo del rosso più scuro, come bordeaux o burgundy soprattutto per gli outfit serali, ad esempio indossando una maglia di questo colore con scollo a V abbinata a una giacca, un maglioncino leggero e fresco, oppure senza nulla sopra.

Tendenze Primavera 2024: come indossare le maglie con scollo a V?

Con il caldo di questi giorni, anomalo per essere a fine febbraio, si pensa già alla primavera e perché no, uno sguardo anche all’estate. Sebbene non sia ancora il momento di sfoggiare look primaverili perché comunque le temperature soprattutto di sera calano, possiamo però già essere pronti ai capi che andranno di tendenza. Da avere e acquistare subito quindi per utilizzarli tra qualche mese: sono le maglie con scollo profondo a V.

Passe-partout per look quotidiani, sportivi, semplici ma anche più eleganti se abbiniamo le maglie con scollo a V ad un capo chic come una gonna lunga, un pantalone a vita alta a zampa, di grande tendenza, oppure con un tailleur che va bene per ogni situazione, di mattina quanto di sera. Ecco come indossare le maglie a V, viste in passerella Primavera-Estate 2024.

La maglia con scollo a V sono una valida alternativa sul luogo di lavoro invece del classico tailleur. Può essere indossata come sottogiacca oppure da sola. Attenzione particolare va data al tessuto: se la si indossa come sottogiacca, meglio puntare su un cotone piuttosto leggero.

Alternativa serale più formale: se siete tipe più sportive, via libera ad una bella polo con lo scollo magari matchata a un pantalone elegante impreziosito da gioielli, per un look di sera.