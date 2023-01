Sapevate che si può sembrare più alte anche grazie al tipo di abbigliamento che si sceglie? Esistono dei piccoli trucchi che immediatamente slanceranno la silhouette e vi faranno acquistare, anche se in illusione ottica, qualche cm in più.

Vediamo insieme come potere raggiungere tale effetto.

Che cosa indossare per sembrare più alte? Trucchi e consigli

Quando si parla di altezza è normale pensare a una sola parola: tacchi. È vero, le scarpe col tacco aiutano molto a slanciare la figura, ma non tutte sono disposte a indossare quotidianamente questo tipo di calzatura e preferiscono tenerlo per le occasioni speciali.

Dovete sapere che ci sono numerosi trucchi e strategie fashion utili a questo scopo. Quindi, se la statura è il vostro cruccio più grande, d’ora in poi avrete tutte le soluzioni possibili e immaginabili.

Puntate su capi a vita alta: il tipo di altezza della vita contribuisce allo slancio della figura. Dunque sì a jeans a vita alta, gonne a vita alta, pantaloni e shorts a vita alta. L’effetto ottico sarà immediato: provare per credere.

Accorciate le lunghezze: la minigonna è sempre un’ottima soluzione quando si tratta di slancio della figura. Lasciando scoperte quasi tutte le gambe, la minigonna si rivela una grande alleata della silhouette. Scegliete la lunghezza che vi fa sentire più a vostro agio e fate attenzione a non scegliere gonne troppo corte: ricordate sempre che l’equilibrio tra busto e gambe deve essere mantenuto!

Scollature? Quello a V è il migliore: non tutte conoscono questo trucchetto, ma è uno dei più efficaci quando si parla di illusione ottica. Se volete ottenere un effetto immediatamente più slanciato e affusolato, quindi, scegliete maglioncini, cardigan e magliette con collo a V. Lasciando scoperto il collo, lo scollo a V renderà le linee del corpo più morbide e sinuose, regalando un immediato allungamento di busto e collo.

Il collo alto regala altezza? Assolutamente sì: per quanto possa sembrare strano, il collo alto si rivela un ottimo amico della silhouette. Sebbene opposto allo scollo a V, il collo alto aiuta a slanciare il busto e tutta la parte superiore del collo. Fate solamente attenzione al tipo di collo: abbandonare il troppo volume, ad esempio, è la prima mossa da compiere.

La cintura in vita deve diventare la vostra migliore amica: sapevate che per ottenere un paio di cm in più vi basterà indossare una bella cintura in vita? Ebbene sì, il trucchetto della cinta, per quanto possa sembrare banale, si dimostra sempre un’efficace soluzione. Evitate i cinturoni troppo alti e spessi e puntate piuttosto a cinture sottili e raffinate: benvenuta altezza.

Tinta unita a gogo: il monocolore si dimostra sempre ottimo per slanciare la figura. Non provocando stacchi cromatici, la tinta unita vi farà acquistare quel cm in più che tanto desiderate. Pensate a una bella tuta tinta unita, con un cappotto lungo: sarete visivamente più alte.

Evviva i crop top: abbinato a blazer oversize e pantaloni a vita alta, il crop top si inserisce d’ufficio nella lista dei capi top per slanciare la figura.

Righe verticali mania: ormai tutti sanno che le righe verticali sono le prime alleate in fatto di altezza. Da evitare assolutamente quelle orizzontali, ma quando si tratta di verticalità, aguzzate l’occhio e acquistate!

Sperimentate con i pantaloni a zampa: anche se non piacciono a tutte, sappiate che i pantaloni a zampa si prestano molto all’effetto ottico slanciato. Grazie alla loro ampiezza a fine gamba, infatti, le vostre gambe sembreranno subito più lunghe.

Ora che avete a disposizione tutti i trucchi, date avvio alla vostra creatività e puntate tutto sull’altezza.