Tendenze make up 2023: è di Benedetta Porcaroli il summer look più bello!

Le tendenze make up del 2023 vedono Benedetta Porcaroli regina di stile: infatti, negli ultimi scatti di Parigi, la bellissima protagonista della serie Netflix “Baby” ha scelto di mostrare un look davvero di classe.

Un make up, il suo, pieno di fascino e glamour, che fa risplendere il suo bellissimo volto, e che vale la pena provare a replicare, magari adattandolo al nostro stile.

Replichiamo il look tra le tendenze make up 2023 di Benedetta Porcaroli

Prima di tutto, per rendere la nostra base viso luminosa e duratura, è bene partire dalla skincare: curare la nostra pelle, infatti, ci consentirà di ottenere una tela bianca perfetta per lavorare ad ogni make up possibile. Quindi, consigliamo di optare per un buon detergente, in mousse o in gel, e di detergere il viso al meglio fin dal mattino. In seguito, è importante applicare una buona crema idratante, senza mai dimenticare di curare il contorno occhi: lo sguardo, infatti, è protagonista del trucco di Benedetta.

Consigliamo un velo di fondotinta, o di bb cream leggera: l’effetto non deve essere troppo coprente, bensì radioso. Perfetto il blush, in polvere o in crema, da applicare sullo zigomo, per scolpire il viso.

Come già accennato, i veri protagonisti del trucco sfoggiato dalla Porcaroli sono proprio gli occhi: è essenziale puntare su tonalità della terra, ma con un finish satinato e shimmer. Lo sguardo, inoltre, deve essere sottolineato dall’eyeliner nero: una linea grafica sopra la palpebra, e una sotto l’occhio per un effetto “Cleopatra” assolutamente garantito! Il make up occhi di Benedetta Porcaroli, poi, viene reso ancor più strong da abbondante mascara nero. Un grande classico, per un look assolutamente glamour e sensuale, ripreso anche da altre bellissime del mondo social.

E per le labbra? Sicuramente un rossetto nude: se volete donare un look soft e romantico a tutto il make up, consigliamo di provare anche le sfumature del ciliegia.

E per quanto riguarda i capelli? Benedetta generalmente preferisce portarli sciolti e liberi, ma per quanto riguarda il look visto a Parigi, la coda bassa è un vero e proprio new must: deve essere realizzata con un tocco di gel morbido, a fissare le ciocche all’indietro, e tenuta ferma da un elastico sottile, dello stesso colore dei capelli.

La Porcaroli sceglie poi di indossare un grazioso abito nero, con scollatura a cuore e con ricami floreali a rilievo. E sceglie di completare il tutto con una borsa a contrasto, color rosso brillante!

Chi è Benedetta Porcaroli

Protagonista della seguitissima serie Netflix “Baby”, che racconta le recenti vicende di cronaca delle baby-squillo della Roma bene, la bellissima Benedetta ha anche interpretato Anna nella serie TV “Diciotto regali”, e Donatella Colasanti in “La scuola cattolica”, pellicola basata sul massacro del Circeo.

La giovane attrice è nata nel 1998, e nel 2020 è stata premiata con in Nastro D’Argento.

Proprio sul set dell’ultimo film in cui ha recitato, Benedetta ha conosciuto Riccardo Scamarcio: le indiscrezioni più recenti li vedono molto vicini, già dalla scorsa estate 2022.