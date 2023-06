Giulia Salemi per avere ciglia lunghe e folte applica il mascara in un modo particolare: il trucchetto lo ha svelato proprio lei

Giulia Salemi ama il makeup e il makeup ama Giulia Salemi. L’influencer milanese è sempre alla ricerca dell’ultima tendenza in fatto di trucco e sui suoi social non si nasconde dal condividere piccoli trucchetti pratici per ottenere makeup al top. L’ultimo consiglio riguarda le ciglia: come applica il mascara Giulia Salemi? Come si fa ad avere ciglia lunghe e folte come le sue?

Makeup, i consigli di Giulia Salemi per avere ciglia lunghe e folte: come applica il mascara?

Giulia Salemi da sempre propone makeup look che si concentrano soprattutto sullo sguardo e meno sulle labbra. Ama la base uniforme e luminosa, tiene la bocca spesso naturale (ma un tocco di gloss non manca quasi mai) e punta tutto sugli occhi, resi intensi da un gioco di ombretti, eyeliner e ciglia lunghissime.

Il mascara, infatti, è uno dei prodotti preferiti dall’influencer milanese, che sui social sfoggia sempre ciglia extra long, voluminosissime e sempre folte. A quanto pare non ci sono strane magie nascoste dietro un effetto del genere: il vero segreto sta nell’applicazione del mascara. Salemi ha voluto condividere con tutte le sue seguaci il suo personale trucchetto per applicare nel modo migliore il mascara. A quanto pare l’influencer, oltre al mascara, si arma di un pennello, da usare come fosse un piegaciglia naturale. Dopo avere messo il mascara, quindi, con l’aiuto del retro di un pennello basta tenere le ciglia piegate, proprio come fosse un piegaciglia. Siccome Giulia Salemi sostiene di non essere particolarmente pratica nell’uso dello strumento, preferisce provare con il pennello e se si guarda l’effetto ottenuto, il trucchetto pare funzionare alla grande.

Se il vostro obiettivo per ottenere un makeup intenso, profondo e sensuale come quello di Giulia Salemi che, è bene ricordarlo, punta soprattutto agli occhi, non vi resta che sperimentare con il trucchetto del pennello. Con un po’ di pratica e con un po’ di errori iniziali (del tutto normali), riuscirete a fare delle vostre ciglia le vere protagoniste del makeup.

Makeup, i consigli di Giulia Salemi per avere ciglia lunghe e folte: la scelta del mascara è fondamentale

Il trucchetto del pennello utilizzato da Giulia Salemi per avere ciglia lunghe e folte è già diventato virale, specialmente su TikTok. Accanto a esso, però, l’influencer tiene anche a precisare che per ottenere un effetto così allungato e sensuale, è sempre bene procurarsi un prodotto ad hoc. Per farlo è sempre bene procurarsi un mascara adatto che abbia tutte le caratteristiche volte a ottenere l’effetto desiderato. Il mascara, dunque, dovrà essere di un nero bello intenso, dovrà essere allungante, e volumizzante e facile da applicare. Se necessario potreste anche provare a fare due passate, ma attenzione a non formare i cosiddetti “grumi”, antiestetici e poco pratici da togliere.

Giulia Salemi si riconferma la regina del makeup occhi e questo suo nuovo trucchetto potrebbe risolvere il problema delle ciglia piatte e poco lunghe. La combo pennello e mascara giusto faranno delle vostre ciglia le vere star di tutto il look: che cosa aspettate a provarlo? Buon allenamento!