Ombretto occhi: i migliori da scegliere per l’estate

In polvere o liquido, sono i vari tipi di ombretto occhi in diverse palette per esaltare lo sguardo in estate.

Per la stagione estiva si ha bisogno di trucchi e prodotti make-up che siano leggeri, ma al tempo stesso adatti per far risaltare lo sguardo. In estate, complice il caldo e il sudore, capita che il trucco sbavi. Per questa ragione è utile puntare su un ombretto occhi che abbia una lunga durata.

Ombretto occhi

Sono un prodotto di cosmesi indicato per esaltare lo sguardo e renderlo maggiormente abbagliante. L’ombretto occhi è sicuramente un elemento di make up che piace molto proprio perché fa risaltare lo sguardo. Un prodotto di cosmesi da scegliere in maniera giusta a seconda anche del proprio colore occhi.

Il make-up occhi ha proprio il compito di risaltare lo sguardo, ma per scegliere quello più adatto bisogna valutare una serie di caratteristiche e fattori. Questo prodotto per il make up delle labbra va scelto in base al proprio incarnato e al colore degli occhi.

Si deve assolutamente adattare all’iride proprio per renderlo maggiormente luminoso. In caso di occhi azzurri per esempio si consiglia di evitare degli ombretti di tonalità verde poiché non permetterebbero di esaltare nel modo migliore i propri occhi.

Scegliere l’ombretto per le palpebre è molto importante proprio per ottenere l’effetto e il risultato desiderato. Si può anche chiedere consiglio o qualche suggerimento da alcuni make-up artist che sicuramente sapranno trovare la tonalità maggiormente indicata per il proprio incarnato e i colori degli occhi.

Ombretto occhi: le tendenze per l’estate

Per coloro che vogliono truccarsi anche durante il periodo estivo è consigliabile optare per un tipo di ombretto occhi che non coli con il sudor. In tal caso gli ombretti a lunga tenuta sono sicuramente la scelta migliore per la stagione estiva.

Per coloro che non vogliono rinunciare a truccarsi, i brand di cosmesi hanno puntato a dei prodotti che sono resistenti e waterproof. A tal proposito, un ombretto a lunga tenuta è sicuramente l’ideale poiché permette di far durare il make up per molto tempo.

In commercio poi è possibile trovarne di vario tipo: da quelli liquidi oppure in polvere. Sono sono dei tipi di ombretto occhi dedicati alle esigenze e i bisogni di tutti. Una volta applicato questo tipo di prodotto non c’è pericolo che possa sbavare o rovinarsi sotto il sole cocente.

I make-up artist propongono dei prodotti che che hanno una texture setosa e adatta per resistere tutto il giorno. Armani per esempio propone un modello che permette di resistere tutto il giorno, quindi dal mattino alla sera in una formula a base di acqua. Si trovano poi ombretti in polvere che permettono di essere applicati facilmente e sono un’ottima base come primer.

Ombretto occhi: offerte Amazon

Sono un tipo di prodotto per il make up che permette di esaltare l’occhio. Disponibile su Amazon con prezzi e offerte da non perdere. Cliccando sulla foto si visualizzano tutti i dettagli. Qui sotto abbiamo stilato una classifica con i tre migliori tipi di ombretto occhi da scegliere tra le varie tonalità e brand amati dalle consumatrici con una descrizione di ognuno.

1)Pakivs 12pcs crema ombretto stick

Una combinazione di 12 pezzi di ombretto in crema dalla lunga tenuta che si caratterizza per una texture morbida e cremosa. Si basa su una formula che idrata la pelle ed è indicata per ogni epidermide. I colori si distinguono per essere molto pomposi e vivaci.

2)Kimuse high pigment eyeshadow

Un ombretto a lunga tenuta che non sbava e adatto per essere tenuto tutto il giorno. Dispone di una palette di ben sei colori in modo da adattarli a qualsiasi look ed evenienza. Un set di ombretti a matitone molto facile da applicare grazie alla consistenza leggera e morbida.

3)You Are Rarity ombretti Layla

Una palette di 16 colori dalle tonalità calde e la fredde. La texture è molto morbida e cremosa. Sono ombretti indicati per ogni occasione. Sono antimacchia e non sbavano. Una palette di trucchi che permette di creare il proprio make up sia con tonalità nude che colorate.

Insieme all’ombretto occhi, anche il bronzer viso per illuminare l’incarnato in estate