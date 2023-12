Perché i vestiti firmati oggi costano così tanto? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Perché i vestiti firmati costano così tanto oggi?

Probabilmente almeno una volta nella vita la maggior parte di noi si è chiesta perché i vestiti firmati costano così tanto. Il motivo è perché dietro un vestito firmato c’è appunto il marchio e molti comprano quel determinato capo proprio per il marchio e questo fa sì che il brand aumenti sempre più valore. Questa è la moda e vale per qualsiasi tipo di capo o accessorio. Se una persona vuole indossare un capo firmato deve appunto pagare il marchio, per questo i capi hanno prezzi davvero esorbitanti.

Perché alle persone piace indossare capi firmati?

Ci sono molte persone che, oltre a poterselo permettere, amano proprio vestirsi con capi firmati dalla testa ai piedi. Vediamo adesso alcuni motivi per cui alle persone piace indossare capi firmati secondo la psicologia:

Appartenenza a un certo ceto sociale : sfoggiando abiti firmati è come dichiarare di appartenere a un certo status sociale. Quando vediamo una persona dal vivo o in foto vestita con capi firmati il primo pensiero che ci viene in mente è che quella persona deve avere molti soldi. Proprio per questo c’è chi ama sfoggiare accessori o vestiti firmati proprio per dimostrare, a volte anche inconsapevolmente, di appartenere a una classe sociale benestante.

: sfoggiando abiti firmati è come dichiarare di appartenere a un certo status sociale. Quando vediamo una persona dal vivo o in foto vestita con capi firmati il primo pensiero che ci viene in mente è che quella persona deve avere molti soldi. Proprio per questo c’è chi ama sfoggiare accessori o vestiti firmati proprio per dimostrare, a volte anche inconsapevolmente, di appartenere a una classe sociale benestante. Sicurezza di sé: indossare abiti firmati ci fa sentire più sicuri di noi stessi, nonostante non è la quantità di denaro che una persona ha sul conto a determinare il valore di quella persona, la nostra mente ci porta a sentirci più “validi” indossando appunto qualcosa di firmato.

indossare abiti firmati ci fa sentire più sicuri di noi stessi, nonostante non è la quantità di denaro che una persona ha sul conto a determinare il valore di quella persona, la nostra mente ci porta a sentirci più “validi” indossando appunto qualcosa di firmato. Senso di importanza: oltre a sentirci più sicuri di noi stessi, indossare capi firmati ci fa anche sentire più importanti. Ci si sente in qualche modo più accettati dagli altri, perché sentendoci importanti abbiamo la sensazione che anche gli altri ci ritengano persone valide. Questo purtroppo è un gioco nel quale ci caschiamo un pò tutti.

Insomma, secondo la psicologia indossare abiti firmati ci fa sentire più sicuri di noi stessi, più importanti, più accettati dagli altri e ci consente di dimostrare agli altri di appartenere a una classe sociale benestante. Fermo restando che ognuno è libero di vestirsi come gli pare e di spendere i proprio soldi nel modo che ritiene più giusto per se stesso, è anche bene sottolineare quanto non sia il conto in banca, lo status sociale, l’aspetto esteriore, a determinare il valore di una persona. Chi non indossa abiti firmati non deve per nessun motivo sentirsi inferiore come persona rispetto a coloro che invece si vestono firmati, quello che ognuno di noi ha dentro, il modo in cui ci poniamo nei confronti degli altri, il rispetto per le differenze, queste sono le cose veramente importanti e che determinano il valore di una persona.

