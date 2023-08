Come bisognerebbe vestirsi secondo il trend di TikTok Old Money 2023? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

TikTok, cos’è la tendenza Old Money 2023?

Digitando “OldMoney” su TikTok si entra in un altro mondo, fatto di foulard di seta, perle, tailleur in tweed eccetera, in pratica lo stile Old Money è un’estetica ispirata all’aristocrazia, basata su outfit raffinati e classici. Questa nostalgia è diventata un vero e proprio trend, soprattutto tra gli adolescenti, su TikTok inoltre spopolano anche le playlist che evocano ad esempio le vacanze in Costa Azzurra e i weekend di caccia tra tenute di campagna e castelli. Da un lato quindi abbiamo le tendenze che spingono a look dai colori eccentrici, i colori flou sono infatti i colore di tendenza di questo 2023, dall’altro si affianca la ricerca della sobrietà, che nasconde anche una passione per il lusso, un pò come la quiet luxury. Ma, che cos’è esattamente l’estetica Old Money? Con il termine Old Money si indica lo stile vintage e raffinato delle icone degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, i nobili insomma. Per esempio Jackie Kennedy, Lee Radzwill e Carolyn Bessette Kennedy e la famiglia Agnelli e Gucci. In poche parole niente Chiara Ferragni o Kim Kardashian, il trend Old Money ha altre figure di riferimento, famiglie antiche e prestigiose, dalla dinastia dei Kennedy a Lady Diana. Con Old Money si indica proprio la ricchezza ereditata, tutte quelle persone abituate a passare le vacanze in posti da sogno senza cercare pubblicità o sponsorizzazioni, insomma tutti coloro che i soldi li hanno ereditati e sanno come spenderli.

Tendenza Old Money 2023: come bisognerebbe vestirsi secondo il trend di TikTok

Come detto in precedenza, lo stile Old Money sta letteralmente spopolando su TikTok, l’hashtag oldmoney ha superato infatti i 3 miliardi di visualizzazioni. Ma, come vestirsi seguendo il trend dei “vecchi soldi”? Tra i capi must have di questo trend abbiamo il blazer, anche in versione over, i tailleur e le camicie dal taglio maschile. Non mancano anche le camicette in chiffon e seta e le gonne a matita e quella a pieghe e la minigonna plissé. Polo, pullover annodati al collo, foulard sul capo, pantaloni chino, il trench e la giacca in tweed. Per la stagione invernale via ai maglioni con lo scollo a V e ai cappotti doppiopetto. Immancabile anche il baseball cap e l’orologio al polso. E per quanto riguarda le scarpe? Mocassini, Mary Jane, slingback ma anche décolleté, ma con i tacchi non troppo alti. Via libera anche alle sneakers bianche. Tra gli accessori il colbacco e il classico fedora. Per quanto invece riguarda i colori, abbiamo una palette soprattutto di colori neutri e bianco, nero, grigio e blu.

Ma, perché lo stile Old Money affascina così tanto? Prima di tutto la facilità di copiare questi look, si tratta infatti di pezzi facilmente trovabili nei mercatini vintage. Poi anche il fascino di vestirsi come i ricchi di un tempo e di imitarne lo stile. Questa dell’Old Money si appresta quindi a essere una tendenza che durerà a lungo.