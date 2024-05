La tendenza delle righe, in bianco o nero o altri colori, spopola con capi e abiti adatti per ogni occasione.

Ogni stagione ha le sue tendenze e i capi da indossare per esaltare il look. Per il periodo primaverile la tendenza delle righe è sicuramente un must con capi adatti per ogni occasione e momento. Scopriamo insieme, tra abiti e cardigan, cosa comprare e le righe sulle quali puntare per la stagione per essere al passo con la moda e i tempi odierni.

Tendenza delle righe

In primavera sono diversi gli accessori e i capi che meglio si adattano a questa stagione. Tra questi vi è sicuramente la tendenza delle righe che tornano per la stagione primaverile. Un modello da indossare in molti modi grazie ai tanti capi che sono disponibili. Un trend appassionante da sempre e che ha radici nel mondo nautico.

Innanzitutto è bene dire che questo trend non rappresenta assolutamente una novità nel mondo della moda, anzi. Come già detto, trae ispirazione dal mondo nautico, dal settore dei marinai che sono soliti indossare canotte e camicie a righe. Oggi i brand e i marchi puntano a capi del genere con creazioni nuove in modo da abbinarle.

La tendenza delle righe bianco e nero o anche blu navy è sicuramente quella di maggior impatto ma anche forse più facile da abbinare. Con questo abbinamento è possibile creare look basici, formali e anche eleganti a seconda dell’occasione. Non ci sono delle vere e proprie regole perché ognuno può abbinare e accostare con capi che maggiormente predilige e ama.

Tendenza delle righe: cosa comprare

Sono davvero tanti i capi che dettano la tendenza delle righe. Dai pantaloni alle camicie sino ad arrivare alle gonne soprattutto quelle lunghe fino al ginocchio che permette di indossarla in vari modi e per varie occasioni. Per quanto riguarda questo capo è possibile scegliere tra tanti modelli: svasata, a tubino, diritta o a pieghe oppure in maglia o in altri tessuti.

Le righe possono essere sia orizzontali ma anche verticali e una gonna con delle righe verticali è da preferire dal momento che permette di sfoggiare la silhouette. Non mancano poi i cardigan, un altro must have di questa primavera che si presenta in stile cool, comodo e alla moda da indossare in ogni modo e che fa tendenza.

Il cardigan con tendenza delle righe chiaro o scuro da indossare con un crop top o anche una maglietta sotto è sicuramente un capo imperdibile della stagione primaverile. Sono poi diversi i modelli di cardigan alcuni anche dallo stile sportivo e comodo. Non mancano poi i vestiti che hanno un sapore nautico ma anche un po’ francese.

Gli abiti possono essere più corti o svasati ma anche simili ai modelli indossati dalle tenniste durante i vari set. Per le maglie si ha l’imbarazzo della scelta: si passa da righe bianche ad altre in colori come il beige e il nocciola passando poi per le t-shirt come i modelli proposti da Lacoste o anche il crop top.

Tendenza delle righe: capi online

Una tendenza che spopola sempre più con diversi capi adatti a ogni occasione da comprare online a prezzi abbordabili. Su Amazon si trovano caratteristiche del prodotto cliccando sulla foto. Qui alcuni capi da indossare che dettano la tendenza delle righe da scegliere tra vari modelli.

1)Trendyol cardigan da donna con collo A polo

Un cardigan a maglia lunga in acrilico che arriva ad altezza vita con bottoni. Di colore bianco con righe orizzontali nero o blu con righe bianche. Ricorda un po’ la maglietta a polo per il collo e presenta una vestibilità regolare.

2)Fuzyxih abito tubolare in maglia

Un abito particolarmente aderente senza spalline a costine tagliato sul davanti e privo di maniche. Veste in modo aderente. il tessuto è morbido e confortevole, elastico e traspirante indicato per ogni appuntamento.

3)Gonna da donna a righe versatili

Un modello di gonna dalla vita alta dotata di coulisse in tinta unica e traspirante. Molto morbida in cotone nei colori blu scuro e rosso con righe nere orizzontali. Un modello elasticizzato indicato anche per la stagione estiva.

La tendenza delle righe si mostra ed evidenzia anche nei costumi da bagno per la stagione con capi adatti sulla spiaggia.