La moda abbraccia audacia e stile con la tendenza più richiesta del 2024: stiamo parlando della stampa animalier. In questo articolo, scopriamo insieme tutti gli abbinamenti da non perdere per un look indimenticabile.

La stampa animalier domina le tendenze moda inverno 2024

Da sempre, le stampe animalier dividono: c’è chi le ama e chi le odia. Ma una cosa è certa, tornano sempre di moda, conquistando il cuore di tutte le fashion addicted. Anche per l’inverno 2024, questo trend sembra confermarsi: le fantasie leopardate, zebrate e pitonate dominano il mondo della moda, in una vasta gamma di versioni e colori differenti. Ma come indossare questa stampa? In mille modi: dall’uso di singoli accessori, discreti e poco vistosi, fino ai total look animalier, decisamente più audaci. Nel mezzo poi, si aprono varie idee, con cappotti, camicie, gonne e pantaloni animalier, capaci di impreziosire ogni look.

Tendenza animalier 2024: tutti gli abbinamenti da non perdere

Ed ora, scopriamo insieme tutti gli abbinamenti da non perdere per un look invernale super trendy:

Look total black con dettagli animalier Opta per un outfit total black con sciarpa, cappello e scarpe in stampe leopardate, zebrate o pitonate. Per un look semplice ma con un pizzico di originalità.

Pantalone animalier con camicia Abbina un pantalone leopardato con una camicia classica nera o bianca per un look elegante ma al tempo stesso audace.

Maglietta animalier con gonna plissettata Scegli una maglietta con stampa animalier e abbinala ad una delicata gonna plissettata per un look grintoso e femminile.

Vestito animalier con stivaletti Per una serata speciale, indossa un vestito aderente in stampa animalier e completa il look con un paio di stivaletti con il tacco.

Blazer animalier con jeans skinny Dai un tocco stiloso al tuo look casual indossando un blazer con fantasia pitonata, una semplice maglietta bianca e dei jeans skinny. Ideale per una passeggiata in città.

Cappotto lungo animalier con pantaloni neri Per un look sofisticato, scegli un cappotto lungo nero in stampa animalier con pantaloni eleganti neri e camicetta bianca. Perfetto da indossare anche per una giornata di lavoro in ufficio.

Dunque, se desideri aggiungere un tocco di audacia e stile al tuo guardaroba invernale, le stampe animalier fanno al caso tuo. Sperimenta questi abbinamenti, libera la fantasia e osa senza paura!

