Anche nell'ultima puntata di Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio non si è risparmiato con Valeria Marini. Ecco come ha reagito.

Valeria Marini ha chiuso l’ultima puntata di Tale e Quale Show con un’esibizione importante. La showgirl, dopo aver imitato Marilyn Monroe e nella scorsa puntata Madonna, ha vestito i panni questa volta di Nicole Kidman nel film cult Moulin Rouge.

Ha inoltre tenuto a precisare che per lei questa interpretazione ha un significato particolare perché è riuscita in questo modo a realizzare un sogno. Non sono mancate le critiche da parte di Cristiano Malgioglio anche se, ad un certo punto, persino Carlo Conti ha stentato a capire cosa volesse intendere il paroliere con il suo commento.

Tale e Quale Show, Valeria Marini imita Nicole Kidman: le reazioni dei giudici

L’imitazione nella quale Valeria Marini si è cimentata non era per nulla semplice.

La showgirl ha avuto infatti l’arduo compito di cantare per buona parte dell’esibizione su un’altalena, senza dimenticare l’introduzione iniziale “spoglia” e praticamente priva di strumenti. I suoi sforzi l’hanno ripagata e anzi giudici come Loretta Goggi e Giorgio Panariello hanno molto apprezzato la sua performance: “Lei è il trionfo della televisione, dello show. Look perfetto”, ha affermato quest’ultimo.

Le dure parole di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio, al contrario dei due giudici, ha preso di mira Valeria Marini ancora una volta e oltre ad essersi mostrato seccato per alcune precedenti dichiarazioni fatte dalla madre della showgirl, ha detto con tono lapidario: “Se fosse rimasto sull’altalena senza cantare sarebbe stato meglio. Io sono qui, faccio il giudice e dico quello che vedo”.