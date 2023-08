Quali sono i 5 tagli di capelli che valorizzano alla perfezione il viso lungo? Se ve lo state chiedendo anche voi, allora questo è di sicuro l’articolo giusto! Infatti, a breve, ci addentreremo nei tagli e nei trend principali, per far risaltare al meglio un volto dalla forma allungata.

I 5 tagli di capelli per valorizzare un viso lungo secondo gli hairstylist

Esistono diversi tipi di volto: dalla forma allungata, più tonda, a diamante… ma ciò che è certo è, che per ogni forma di viso, esistono tagli perfetti! I trend della moda consigliano tante piccole accortezze, da richiedere in salone, per riproporzionare le forme e i volumi del viso, e per farlo risaltare alla perfezione.

Vediamo quindi, in un breve elenco, quali potrebbero essere i 5 tagli di capelli perfetti, per valorizzare un viso lungo.

Bob sofisticato: Un grande classico, il bob è di un’eleganza senza tempo, ed è perfetto per armonizzare un viso lungo. Il consiglio è quello di arrontondare le punte con spazzola e phon, in moda da regalare dolcezza ai tratti, ed enfatizzare ancor meglio la zona del collo, soprattutto se si ha un collo non molto lungo. Il bob è un taglio perfetto per chi ha 30 o 40 anni: la sua eleganza lo renderà perfetto per l’ufficio, per i luoghi di lavoro anche più formali. Inoltre, il taglio è perfetto sia su capelli lisci che mossi!

Pixie cut: Ritornato in voga dallo scorso autunno, il pixie cut è un taglio davvero cortissimo, ideale per mettere in risalto dei lineamenti belli e delicati, come grandi occhi e labbra carnose. Nello specifico, per quanto riguarda i volti dalla forma allungata, si consiglia una versione del pixie più sbarazzina e spettinata, per regalare tridimensionalità al volto e volume alle guance, che spesso risultano troppo verticalizzate in questo caso. Il colore ideale? senza vie di mezzo: nero ebano, o biondo platino, con un tocco di rosa all’interno.

Taglio a caschetto corto-lungo: Più lungo su di un lato, molto mpiù corto sull’altro, il caschetto dalle due lunghezze è di tendenza, soprattutto in colori cool come il rame o il rosso fragola. I tagli medi sono perfetti per enfatizzare un viso lungo, perché portano l’attenzione su mento e collo.

Taglio medio con frangia: Potrete scegliere tra una frangia piena o sfilata, ma sarà perfetto anche un ciuffo scalato, con riga laterale. Il taglio medio, soprattutto se portato mosso o riccio, consente di riempire i volumi di un viso allungato, enfatizzando gli zigomi e dando loro rilievo. Questo taglio è perfetto a tutte le età, anche tra le giovanissime. Meglio, se si scelgono sfumature come il castano cioccolato o il mogano.

Taglio lungo mosso: I tagli lunghi non si addicono molto a chi ha un viso lungo. Infatti, la verticalità e anche la pesantezza delle chiome più lunghe, spingeranno otticamente in basso, e il viso apparirà ancor più lungo. Come ovviare a questo inconveniente? Basterà optare per un taglio lungo sì, ma mosso, se non addirittura su di una piega riccia, quando possibile. Attenzione poi, ai colori troppo scuri, se si ha un incarnato troppo chiaro in contrasto: il viso risalterà, ma risulterà ancor più lungo.

Infine, per regalare orizzontalità e volume, anche il make-up può aiutare: un tocco di blush rosato o color biscotto sulle guance, regalerà un bell’effetto “bonne minne”, mentre un rossetto corposo e dal colore acceso porterà l’attenzione sulle labbra, ingannando lo sguardo, e portando una riarmonizzazione delle proporzioni del volto.

Correte dunque a prenotare il vostro appuntamento dal parrucchiere!