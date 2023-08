Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, 10 acconciature veloci per capelli ricci per varie occasioni.

Acconciature capelli ricci: consigli e idee

Quando si parla di acconciature si pensa soprattutto a chi ha i capelli lisci o mossi, sono infatti tantissimi gli articolo che parlano di come acconciare chi ha questo tipo di capelli. Coloro che di natura hanno i capelli ricci vengono spesso “dimenticate”, proprio per questo oggi ci soffermeremo proprio sulle acconciature per chi ha i capelli ricci. Sono tante in realtà le acconciature possibili, dai semiraccolti ai raccolti con chignon, dalle trecce ai look più semplici da realizzare. Vediamo adesso insieme nel dettaglio 10 tipi di acconciature veloci per capelli ricci da sfoggiare il prima possibile.

Capelli ricci: 10 acconciature veloci per ogni occasione

Come detto poc’anzi ci sono diversi tipi di acconciature per chi ha i capelli ricci. Inoltre per chi ha questo tipo di capelli può giocare molto con gli accessori, soprattutto nella stagione estiva, elastici floreali, fasce colorate e foulard, possono essere indossati in tanti modi diversi, a turbante, a fascia o a corona, per ottenere un look super cool che di certo non passerà inosservato. Ma vediamo adesso insieme 10 acconciature veloci per capelli ricci:

Ad ananas: una delle acconciature più amate per chi ha i capelli ricci è quella ad ananas, perfetta soprattutto per le stagioni più calde. Per prima cosa bisogna raccogliere i capelli sulla parte superiore della testa e fermarli con un elastico senza stringere troppo. Poi bisogna sistemare i ricci che scendono sui lati in maniera casual ed ecco ottenuta l’acconciatura ad ananas.

Gli space buns: altra acconciatura perfetta per la stagione estiva, consiste nel realizzare due piccoli chignon alle due estremità del capo. Look amatissimo dalle giovanissime e anche da molte celebrities.

Con accessori: legare i propri capelli ricci con un accessorio, che sia un elastico, una fascia o un foulard è sempre una scelta super cool, perfetta soprattutto per le stagioni calde.

Le trecce: un altro tipo di acconciature per capelli ricci sono le trecce. Per ottenere una treccia basta dividere le ciocche e iniziare a formare la treccia chiudendola alla fine con un elastico.

Coda di cavallo: un altro tipo di acconciatura da provare per chi ha i capelli ricci è la classica coda di cavallo, tanto amata da chi ha di natura i capelli lisci. Facile da realizzare e perfetta per quando fa caldo.

Semiraccolto: una delle acconciature per capelli ricci più eleganti in assoluto. Il semiraccolto si ottiene intrecciando due ciocche laterali e fissando il tutto con una forcina.

Oltre a queste sei acconciature che abbiamo appena visto e che sono tra le più scelte e tra le più amate da chi ha i capelli ricci, ce ne sono molte altre, tra cui: