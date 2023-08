State pensando a un cambio di look? Siete nel posto giusto, all’interno di questo articolo vedremo infatti quali sono i tagli medi di tendenza per l’autunno inverno 2023/2024.

Tagli capelli medi: perché vanno così di moda?

Con ciuffo, mossi, asimmetrici, con frangia, scalati, i tagli medi sono tra i più scelti al giorno d’oggi da noi donne, soprattutto per la loro versatilità, per la loro facile manutenzione e per la loro comodità, rispetto magari ai capelli lunghi, sicuramente più difficili da gestire. In questo articolo vedremo quali sono i tagli medi di tendenza per l’autunno inverno 2023/2024, in modo che possiate già farvi qualche idea e magari cominciare già a scegliere quale di questi tagli provare. Sono tante anche le celebrities che sfoggiano questo tipo di taglio, non solo nella stagione estiva, ma anche nelle altre stagioni. Ma, perché questo taglio piace così tanto? Così ha risposto il co-fondatore di R + Co Howard McLaren: “le lunghezze medie sono e saranno popolari ancora per molto tempo. Ciò che le rende desiderabili e contemporanee è la loro estrema versatilità, infatti si adatta a qualsiasi consistenza ed esigenza, oltre a essere facili nella manutenzione domestica.” Adesso vediamo insieme nel dettaglio quali sono i tagli medi di tendenza per le prossime stagioni fredde.

Tagli capelli medi: le tendenze per l’autunno inverno 2023/2024

Vediamo adesso insieme quali sono i tagli medi di tendenza per l’autunno inverno 2023/2024:

Il blunt bob: si tratta del classico caschetto caratterizzato da capelli tagliati pari e senza scalature, che di lunghezza arriva più o meno al mento. Si tratta di un taglio molto facile da mantenere, è inoltre un taglio ideale per chi vuole evidenziare la corposità del capello. Tante le star che hanno scelto nel corso della loro vita questo tipo di taglio, come per esempio Jessica Aba, Hilary Duff e Bella Hadid. Il blunt bob si prospetta essere uno dei tagli di tendenza del prossimo autunno inverno.

Messy curly shag: per chi vuole un taglio medio e ha i capelli ricci il messy curly shag è la scelta perfetta. Si tratta di un taglio scomposto e a bassa manutenzione e si porta spettinato. In fase di asciugatura si consiglia l’utilizzo di uno spray per definire la forma dei ricci ed evitare il crespo.

Il core cut: altro taglio di tendenza per il prossimo autunno inverno 2023 2024. Si tratta di un taglio a bassa manutenzione, come lunghezza arriva alle spalle, è sfliato sul davanti in modo da enfatizzare il viso. Non è un taglio adatto a chi cerca una soluzione geometrica o con frangia.

Questi quindi sono i tagli medi di tendenza per il prossimo autunno inverno 2023 2024. C’è ancora diverso tempo per pensare a quale ci piacerebbe provare, va detto comunque che, a prescindere dal tipo di taglio e dalla lunghezza scelta, il vero “accessorio” capelli delle prossime stagioni sarà la frangia. Che sia classica, sfliata, con ciuffi laterali, l’importante, per essere in linea con le tendenze autunno inverno 2023 2024, è che la frangia sia presente.