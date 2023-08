La frangia trasparente è la migliore tendenza del 2023, facile da portare e super leggera. All’interno di questo articolo parleremo proprio della frangia trasparente.

La frangia trasparente è la migliore tendenza 2023: leggera e facile da portare

A fine estate spesso viene voglia di cambiare acconciatura. Quante di noi hanno pensato almeno una volta di provare ad avere la frangia ma poi si sono tirate indietro per paura di non saperla gestire o di dover andare ogni due per tre dal parrucchiere per farla sistemare. La frangia trasparente è la soluzione che mette fine a tutti i dubbi. Trovare il tipo di frangia adatto non è infatti per niente facile, sono davvero tanti i parametri che si devono tenere in considerazione, dalla larghezza della fronte, alla forma del viso eccetera. La frangia trasparente è quindi quella da provare subito. Ma, che cos’è? La frangia trasparente è una frangetta leggera e sfilata che lascia intravedere la fronte. Sta bene sia a chi ha i capelli lunghi ma è perfetta anche per chi ha un taglio corto. Il concetto di base di questa frangia è quello di allontanarsi dalle frange troppo dritte e troppo piene in favore di una frangia più leggera e sottile che vela la fronte ma, nonostante la leggerezza, riesce comunque a incorniciare bene il viso.

I vantaggi della frangia trasparente

La frangia trasparente incornicia il viso ma non appesantisce la chioma e i lineamenti ma anzi regala dinamicità e movimento. Una frangia ideale da portare spettinata, per giocare con l’effetto del vedo non vedo. Rispetto ad altri tipi di frangia, uno dei vantaggi della frangia trasparente è quello che essa si integra molto meglio con il resto dell’acconciatura ed è inoltre molto facile da acconciare e, essendo meno piena delle altre frange, richiede anche una manutenzione davvero minima. Le trasparenze, inoltre, consentono di poter sperimentare, può diventare per esempio corta e molto scalata oppure spostarsi di lato come se fosse un ciuffo laterale. Questa frangia è quindi l’ideale per tutte coloro che da anni vogliono provare ad avere la frangia, essendo infatti così discreta non susciterà rimpianti una volta effettuato il taglio.

Frangia trasparente: a chi sta bene?

Dopo aver visto che cos’è la frangia trasparente e quali sono tutti i suoi vantaggi, la domanda che sorge spontanea è: la frangia trasparente sta bene a tutte? La risposta alla domanda è sì, questo tipo di frangia, riuscendo ad adattarsi al resto dell’acconciatura, sta bene praticamente a tutte. Sia quindi a tutte colore che hanno i capelli fini, sia a tutte coloro che invece hanno i capelli spessi. Anche per quanto riguarda la lunghezza della chioma, la frangia trasparente sta bene sia a chi ha i capelli lunghi o medi, sia a chi ha un taglio più corto.

Tante sono le celebrities che hanno optato per la frangia trasparente, prima fra tutti Victoria De Angelis, la bassista del gruppo musicale dei Maneskin, ma anche altre star quali Camila Cabello, Mara Lafontan, Danielle Marcan, Mathilde Pinault, Sabrina Carpenter, Grace Elizabeth e Taylor LaShae.