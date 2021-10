Suffumigi per malanni di stagione: consigli

Con l’arrivo dell’autunno e della stagione invernale ormai imminente, giungono anche i primi malanni di stagione, ovvero raffreddore, influenza e tosse. Per combatterli, ci si può affidare a ottimi rimedi e soluzioni a base naturale, come i suffumigi di cui qui consigliamo come prepararli e le offerte su Amazon.

Suffumigi stagionali

Con questo termine si fa riferimento a un rimedio, una soluzione a base naturale che permette di contrastare e combattere i malanni tipici della stagione, quindi raffreddore, influenza, tosse e anche naso che cola. Sono delle inalazioni a base di vapore acqueo e di alcuni oli essenziali che aiutano a respirare in modo corretto e migliorare il proprio benessere.

Noti anche con il termine di fumenti, i suffumigi sono a base di vapore e si usano soprattutto quando si avvertono i primi sintomi del raffreddore e del mal di gola. Hanno l’efficacia di liberare la terribile sensazione del naso chiuso in caso di raffreddamento e dei vari sintomi influenzali.

Sono in grado, per via del vapore acqueo che sprigionano, di sciogliere il muco che porta a intasare le vie respiratorie per cui la respirazione diventa alquanto difficile e complicata. Si tratta di inalazioni che è possibile preparare in modo molto semplice e facile e da usare proprio per combattere i malanni di stagione.

Si usano degli oli essenziali per fare i suffumigi che vengono assorbiti dai polmoni e poi trasmessi a tutto l’organismo. La funzione di questi fumenti è dare un po’ di sollievo alle vie respiratorie dal momento che è un trattamento che ha un effetto balsamico, emolliente ed espettorante. I vapori aiutano a espellere il catarro e scioglierlo rapidamente in modo naturale.

Suffumigi stagionali: consigli

Per chi ha raffreddore o mal di gola, i suffumigi, ovvero le inalazioni sono basilari per dare un po’ di sollievo e benessere. Una tecnica o trattamento che si basa sull’uso del vapore acqueo e delle erbe. Sono due elementi che uniti insieme liberano le vie respiratorie in modo da alleviare il mal di gola e il raffreddore.

Si preparano in modo molto semplice perché basta bollire una pentola con dell’acqua calda a cui è possibile aggiungere sia oli essenziali, ma anche bicarbonato. Si consiglia di farli magari la sera prima di andare a dormire in modo da concedersi un buon riposo e riuscire a respirare meglio.

Per preparare i suffumigi, si consiglia di usare una pentola che sia abbastanza grande spegnendo la fiamma nel momento in cui l’acqua comincia a bollire. In seguito, aggiungere oli essenziali o bicarbonato e avvicinare la testa che deve essere coperta da un asciugamano oppure un panno.

Bisogna inalare il vapore acqueo e gli oli per un massimo di almeno 7 minuti. Il trattamento va ripetuto almeno due volte al giorno in caso di un raffreddamento molo forte e potente. Tra gli oli essenziali che è possibile mettere, vi è quello a base di camomilla che ha proprietà emollienti, eucalipto ottimo in caso di congestione nasale o forte mal di gola o il tea tree oil, un vero toccasana. Basta aggiungerne alcune gocce per poi respirare il vapore acqueo ed è un rimedio calmante per la tosse.

Suffumigi stagionali Amazon

Per combattere i malanni stagionali, come raffreddore e mal di gola, i suffumigi sono il rimedio migliore e su Amazon si trova tutto il necessario per poterli preparare. Non appena si clicca sulla foto si visualizzano una serie di caratteristiche riguardo il prodotto. Qui sotto si trova una classifica con i tre migliori rimedi per farli a casa e che sono molto apprezzati dai consumatori.

1)Golaviva inalatore a vapore

Si tratta di un inalatore per essenze balsamiche che è molto pratico, efficace ed economico da usare. Indicato soprattutto per mal di gola o raffreddore. Un apparecchio con il quale fare i suffumigi e le inalazioni di vapore balsamico che ha una azione mucolitica per combattere la tosse, ma anche la sinusite. Basta aggiungere le essenze per poi cominciare ad aspirare. Un prodotto Amazon’s Choice.

2)Tea tree oil bio 50 ml

Un olio essenziale tea tree da aggiungere alla pentola d’acqua calda per preparare i suffumigi. Ha proprietà rilassanti, combatte i malanni di stagione come il raffreddore e la tosse, ma riduce anche l’ansia e lo stress. Ha una pipetta integrata in modo da dosare perfettamente le gocce che servono. Ha un effetto balsamico.

3)Olio essenziale di timo

Un olio essenziale a base di timo per un alito fresco e adatto a chi ha difficoltà respiratorie. Dona calma e serenità, oltre a purificare l’organismo. Perfetto sia come diffusore di ambiente, ma anche per uso topico e terapia di massaggio. Ha un effetto balsamico ed è un toccasana per le vie respiratorie. In vendita con lo sconto del 10% e un prodotto Amazon’s Choice.

