Scopriamo insieme tutto sullo Strawberry Makeup, il look di Hailey Bieber che è già un trend dell’estate 2023. Un trucco sicuramente da replicare durante il mese di agosto, in grado di conquistare tutti.

Lo Strawberry Makeup look di Hailey Bieber è il trend dell’estate 2023

Hailey Bieber riesce sempre a dettare nuove tendenze sui social network. Qualche anno fa il suo Peach Make-up era diventato una vera e propria ossessione durante i mesi estivi, così come la sua glazed skin, che era diventata virale. La modella conosce alla perfezione le dinamiche dei social network, in modo particolare di TikTok, per questo riesce sempre a cavalcare perfettamente l’onda. Per questa estate 2023 ha lanciato lo Strawberry Make-up e moltissime donne non riescono già a farne a meno. Hailey Bieber tende a sfoggiare sempre dei look davvero molto naturali e luminosi, effetto pelle, con grande naturalezza e semplicità. Questa volta ha voluto aggiungere un pochino di hype per nuovi prodotti del suo brand Rhode, che deve ancora lanciarli. Una strategia perfetta per il marketing e per essere ancora una volta al centro dell’attenzione, grazie al suo modo unico di scatenare nuove tendenze.

Lo Strawberry Makeup look di Hailey Bieber: tutti i dettagli

Lo Strawberry Makeup ha già conquistato tutti ed è diventato un vero trend dell’estate 2023. Hailey Bieber ha condiviso su TikTok un video il 5 agosto in cui si stava preparando sotto una specie di gazebo, alla luce naturale, usando per la sua skincare due prodotti del suo marchio, ovvero il latte idratante Glazing Milk e il siero Peptide Glazing Fluid, mentre per il make up ha svelato una nuova routine estiva, minimal, che ha conquistato tutti. Dopo una spazzolata alle sue folte sopracciglia, rigorosamente verso l’alto, ha optato per un tocco di bronzer in crema preso dallo Shade And Illuminate Cream Contour Duo di Tom Ford, sfumato con quello che sembra il Weil Powder Brush di Hourglass, perfetto per un effetto diffuso delle creme. Ha passato anche un tocco di correttore in alcuni punti strategici, come l’angolo interno dell’occhio e la zona vicino alla bocca, sfumato con un pennello a setole più dense. Hailey Bieber ha poi distribuito sulle guance due tonalità di blush in crema per ottenere un effetto fragola, che quest’anno è molto di moda, sfumandolo con le dita per diffonderlo su tutte le guance in modo sottile. Per completare il look ha usato un po’ di bronzer anche sugli occhi, ispirandosi a un altro trend del momento, il latte make up, una sottilissima codina di eye-liner marrone, piega ciglia e un tocco di Unlocked Instant Extension Mascara di Hourglass, per poi disegnare qualche lentiggine per enfatizzare l’effetto. Effetto fragola anche sulle labbra, che sono state contornate con una Artist Color Pencil di Make Up Forever nude marrone per definire la parte centrale, per poi picchiettare i due blush e perfezionare con glossa specchiato effetto juicy, ovvero il suo Peptide Lip Treatment. L’effetto Strawberry è davvero perfetto e irresistibile. Su TikTok è già iniziata la sfida per riuscire a ricreare e personalizzare questo look.