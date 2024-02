Stivaletti con pelliccia: trend e look

Gli stivaletti con pelliccia, invernali e non, si adattano bene anche alla città e non solo alla montagna con tanti modelli.

Per la stagione invernale è molto importante avere delle calzature che siano confortevoli, ma anche in grado di riscaldare i piedi durante le varie escursioni o anche solo per uscire. L’ultima moda in fatto di scarpe riguarda gli stivaletti con pelliccia, un vero must disponibile in tanti modelli come quelli proposti qui sotto.

Stivali con pelliccia

Sono un tipo di calzatura adatto sia per la montagna che la città, anche perché gli stivaletti con pelliccia sono considerati la vera novità di quest’anno. Sono in grado, se indossati con il look giusto, di dare un tocco diverso al proprio outfit e abbigliamento. Danno un tocco di originalità e di personalizzazione ulteriore.

Seguono la tendenza che sta spopolando molto in questo inverno dal momento che il furry, ovvero la pelliccia, rigorosamente ecologica, sta investendo qualsiasi capo e look. Dai capospalla passando per le giacche arrivando anche ai pullover, insomma l’intero guardaroba femminile si distingue per questo trend che impazza.

Gli stivaletti con pelliccia interna piacciono molto anche perché nel mercato è possibile trovarne di tutti i tipi e i gusti per ogni esigenza. Sono parte di una moda cozy, quindi accogliente e pratica che mette al centro anche lo stile che non passa mai inosservato. Se all’inizio erano soltanto delle calzature per la neve, oggi sono una vera e propria icona.

Oggi il mondo della moda li ha trasformati in un vero e proprio status symbol, senza dimenticare che oggi il valore del pelo è molto più pregiato rispetto ad allora. Sono stati completamente trasformati al punto da essere un vero must nell’armadio e diventare così un classico della calzatura per il periodo invernale.

Stivaletti con pelliccia: abbinamenti

Oltre a essere molto comodi, gli stivaletti con pelliccia sono adatti per l’inverno anche perché molto caldi quindi in grado di tenere i piedi caldi durante l’inverno. Sono anche molto versatili dal momento che è possibile abbinarli con qualsiasi outfit a seconda della moda attuale o dell’occasione in cui si desidera sfoggiarli.

Possono essere un accessorio adatto se abbinato a un completo elegante, come giacca e pantalone per un outfit da ufficio. Vanno benissimo con dei pantaloni a sigaretta o nel modello a palazzo, magari in abbinamento con una borsa che richiami lo stile furry e le tendenze di questo periodo. Sono poi delle calzature adatte anche per tutta la famiglia in modo da essere trendy insieme.

Sul mercato si trovano diversi modelli di stivaletti con pelliccia a seconda dell’occasione. Si passa a modelli bassi che arrivano alla caviglia con un po’ di tacco sino ad altri con plateau in modo da slanciare la figura. Un modello con plateau è indicato per coloro che non rinunciano a essere femminili e vogliono sicuramente stupire.

Sono un tipo di calzatura da indossare anche con i jeans magari skinny o con la gonna tartan che è un altro grande classico e must del periodo.

Stivaletti con pelliccia: modelli Amazon

Sono delle calzature che si adattano molto bene a ogni look, disponibili su Amazon con vari modelli e brand. Basta cliccare la foto per visualizzare i dettagli del prodotto. Qui sotto una classifica che illustra i tre migliori modelli di stivaletti con pelliccia scelti tra i più eleganti dalle consumatrici con una descrizione di ogni prodotto.

1)Geox D Iridea M

Sono degli stivaletti da donna con suola in gomma e in materiale di pelle di vitello con tacco di circa 4 cm. Il marchio Geox dona benessere al piede grazie al fatto che queste calzature sono traspiranti. Si indossano facilmente grazie alla zip e hanno una fodera interna calda. Disponibile nei colori nero e cognac.

2)Skechers keepsakes wedge cozy peak

Sono un paio di stivaletti disponibili nei colori nero e marrone che si adattano a un look casual. Sono con tomaia e in pelliccia interna per dare maggiore benessere e comfort durante la calzata. Molto comodi e di qualità. Ad altezza polpaccio con lacci.

3)Arrigo Bello donna stivali da neve invernali

Sono stivaletti ad altezza caviglia con suola in gomma e pelle sintetica. Hanno una fodera in pelliccia per mantenere i piedi al caldo. Hanno un design che protegge la caviglia e indicati per attività quali escursionismo, neve, ecc.

Oltre agli stivaletti con pelliccia, anche i tanti modelli di stivali indicati per la stagione.