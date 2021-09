Stivaletti da donna: la moda autunno-inverno

La stagione autunnale sta finalmente per tornare e bisogna dare l’arrivederci, almeno per il momento, alle scarpe aperte optando per modelli chiusi e adatti al periodo. Tra le calzature immancabili, vi sono gli stivaletti da donna che si trovano in vari modelli e tipologie, come è possibile vedere nei prossimi paragrafi, approfittando anche delle tante offerte su Amazon.

Stivaletti da donna

Con l’arrivo della stagione autunno-inverno, sono molte coloro che setacciano le offerte online o i negozi di scarpe alla ricerca di un paio di stivaletti da donna da acquistare. Una scelta non facile, perché oltre a considerare le varie tendenze, bisogna anche considerare quale calzatura sia maggiormente adatta al proprio fisico e stile.

Alcuni modelli sembra siano adatti solo per chi ha un fisico longilineo e gambe da modella, ma in realtà non è così perché sono davvero tanti i modelli sui quali puntare.

Dagli ankle boots che arrivano alla caviglia sino a quelli con tacco alto, sono varie le tipologie da indossare e sfoggiare in vista della stagione autunno-inverno.

Per un fisico un po’ più formoso, gli ankle boots, ovvero gli stivaletti da donna che arrivano alla caviglia sono la calzatura perfetta. Se si vuole assottigliare la caviglia meglio puntare su un modello che sia un po’ più alto di colore nero e dal modello elasticizzato.

Per un fisico minuto, meglio i tronchetti a punta dal tacco alto e sottile che fanno apparire più slanciate.

Per un fisico più da sportivo e quindi da biker, il modello di stivaletti da donna che sembrano degli anfibi oppure i tronchetti a punta, ma dal tacco squadrato e medio sono la scelta giusta per unire rock e classe al tempo stesso.

Stivaletti da donna: modelli

Per quanto riguarda i modelli di stivaletti da donna da indossare in vista dell’autunno-inverno, si consiglia di controllare le ultime tendenze per scovare la tipologia di calzatura maggiormente adatta. Sono scarpe che si possono indossare sia con i jeans che con le gonne, quindi molto versatili e comodi. Molto facili anche da abbinare per un look adatto a tutte.

Si va dai classici modelli texani a punta passando per i Chelsea boots che sono semplici ed essenziali arrivando anche agli ankle boots che sono fino alla caviglia. Alcuni modelli proposti dai grandi marchi della moda hanno un taglio maschile e deciso con cinturino alla caviglia e tacco grosso realizzati in pelle di vitello.

I classici texani a punta sono un modello di stivaletti da donna adatto per la prossima stagione e si presentano in pelle scamosciata con dei tiranti laterali e tacchi inclinati. Si indossano sia con i jeans che con gli abiti midi in stile e fantasia floreale. Jimmy Choo propone degli stivaletti che vanno benissimo sia il giorno che la sera in suede nero con punte affusolate.

La moda e le ultime tendenze propongono anche stivaletti con la zip frontale e la suola alta in gomma che si adattano sia per un look da giorno, ma anche per la sera per uno stile più dark. Perfetti per un abbinamento con pantaloni aderenti e maglione ampio. Per le giornate più fredde, i modelli di stivaletti da donna con stampa animalier per osare e con le fibbie.

Stivaletti da donna Amazon

Per chi sta già rinnovando il proprio armadio in vista della stagione autunno-inverno, una calzatura di questo genere non può mancare, anche per via dei tanti modelli e offerte imperdibili sul sito di Amazon. Se si clicca sulla foto si possono visualizzare le caratteristiche relative al prodotto. La classifica qui presente propone i tre migliori modelli di stivaletti da donna tra quelli più apprezzati e richiesti sul noto e-commerce.

1)Queen Helena X23

Un modello di Chelsea boots in sintetico con la fodera in pelle sintetica e la suola in gomma. Non hanno chiusura e il tacco ha una altezza di 5 cm. La tomaia in ecopelle, molto comodi e pratici da indossare. Hanno un design molto seducente e in linea con lo stile urbano. Di colore nero.

2)Elara, Chelsea, stivaletti

Sono stivaletti da donna molto comodi con sula profilata realizzati in sintetico con la fodera in sintetico e la suola in gomma. Senza chiusura con tacco da 5 cm a blocco. La suola è dura e rigida, ma molto comoda. Ottimo il rapporto qualità prezzo. Si trovano nei colori cammello, grigio e nero.

3)Tamaris 1-1-26801-33

Sono stivaletti da donna in pelle con la fodera in lana e la suola in sintetico con chiusura a cerniera e tacco a blocco. Hanno un aspetto molto elegante e la scelta ideale per chi non vuole rinunciare a comodità e stile. Hanno una imbottitura in pelliccia ecologica e adatti per le giornate più freddi. Si trovano nel colore marrone.

Agli stivaletti da donna ecco come abbinare i vari modelli e tipologie di vestiti adatti al periodo.