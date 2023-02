Musicista, compositore, attore e scrittore molto noto sia in Italia, sia all’estero: si chiama Stefano Bollani, milanese classe 1972, appassionato di arte, musica e spettacolo da tutta una vita. La sua carriera vanta incredibili esperienze e la sua arte ha fatto il giro del bel paese (e non solo).

Alla scoperta del compositore, tra vita privata e carriera professionale.

Tutto su Stefano Bollani: chi è il compositore milanese?

Nato a Milano il 5 dicembre 1972 sotto il segno del Sagittario, Stefano Bollani ha attualmente 50 anni (i 51 arrivano a dicembre 2023). È figlio di Roberto Bollani e di Maddalena ed è fratello di Manuela, nata ad Alba, in Piemonte.

La sua passione nei confronti della musica nasce quando ancora è un bambino: a soli 6 anni, infatti, comincia a studiare pianoforte e a soli 15 anni comincia già a esibirsi come fosse un professionista a tutti gli effetti.

Il suo studio continua e nel 1993 si diploma al Conservatorio Luigi Cherubini. L’inizio di carriera lo vede coinvolto come turnista accanto ai nomi di Jovanotti e di Raf, ma poi collabora anche con il gruppo pop-rock La Forma (c’era anche Irene Grandi dentro) e comincia anche ad affermarsi nel repertorio jazz.

L’incontro con Enrico Rava è per lui salvifico: grazie alla sua conoscenza, infatti, Bollani comincia a girare un po’ ovunque e a suonare in numerosi concerti.

In quel periodo incide quasi venti dischi e inizia anche a collaborare con importanti nomi del mondo della musica jazz (Paolo Fresu, Roberto Gatto sono solo alcuni esempi).

Nel corso della sua incredibile carriera Stefano Bollani ha modo di collaborare con importanti nomi della musica italiana e incide dischi di grande successo. Nel 2007 arriva anche sul palco del Festival di Sanremo e lo fa nelle vesti di ospite. Un anno prima, nel 2006, pubblica Piano solo e la rivista Musica Jazz lo premia come disco dell’anno nominandolo musicista italiano dell’anno: le soddisfazioni non finiscono.

Stefano Bollani lavora anche in radio come conduttore (Il Dottor Djembè. Via dal solito tam tam, Evviva! etc.) e anche in televisione. A tal proposito, infatti, si ricordano: Meno siamo meglio stiamo (Rai 1, 2005), Sostiene Bollani (Rai 3, 2011 e 2013), L’importante è avere un piano (Rai 1, 2016), Danza con me (Rai 1, 2020), Via dei Matti n°0 (Rai 3, 2021), Carosello Carosone (Rai 1, 2021).

È facile anche accostare il nome di Bollani al teatro, dove lavora sia in scena, sia come autore delle musiche. Si tratta dunque di un artista a tutto tondo, che vive l’arte in ogni sua forma e non si preclude niente. Scrive (sono diversi i progetti editoriali a cui lavora), suona, recita, conduce: Stefano Bollani è ricco di sorprese.

La vita privata di Stefano Bollani

Il compositore è stato sposato a lungo con la cantante Petra Magoni, da cui ha anche avuto due figli, Frida e Leo. La relazione però è finita e Bollani ha ritrovato l’amore con Valentina Cenni, con la quale è attualmente sposato. Insieme alla moglie Bollani ha anche portato avanti diversi progetti di televisione e di radio.