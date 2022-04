Stash e Giulia Belmonte saranno genitori per la seconda volta: la coppia ha dato il tenero annuncio con una foto di un’ecografia via social.

Stash papà per la seconda volta

Dopo la nascita della piccola Grace – nata a dicembre 2020 – Stash diventerà papà per la seconda volta: Giulia Belmonte è in attesa del suo secondo bambino.

La coppia ha annunciato la gravidanza con la foto di un’ecografia inserita tra le corde di una delle chitarre del frontman dei The Kolors. “E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!”, ha scritto la coppia senza nascondere la propria gioia per questo secondo bambino in arrivo.

Stash e Giulia Belmonte: l’amore

Stash fa coppia fissa con Giulia Belmonte ormai da diversi anni ma i due hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita privata.

Il cantante oggi sembra aver trovato la felicità accanto alla modella e madre di sua figlia, e su di lei ha affermato:

“Una ragazza stupenda che sarà la madre di mio figlio”, ha dichiarato il cantante, e ancora: “ci siamo conosciuti un anno fa e poi la frequentazione si è intensificata quando abbiamo capito che si poteva costruire un amore solido. Oggi viviamo a Milano e siamo pronti ad allargare la famiglia. Giulia è entrata nel quarto mese. In autunno, intorno a novembre, diventeremo genitori. Che altro aggiungere… siamo felici ma lo dico a bassa voce”.