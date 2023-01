Stampa tartan: le tendenze e i must della stagione

Gli abiti monocromatici, ma anche lo stile spezzato, arrivando alle giacche sino alle gonne, sono i capi in stampa tartan da indossare in inverno.

Nel mondo della moda sono tante le tendenze e i dettami che gli stilisti propongono di anno in anno. Per quanto riguarda la moda inverno 2023, vi è un tessuto che ritorna alla grande proposto in diversi accessori e capi da sfoggiare. Si tratta della stampa tartan, un classico che cattura e che piace sempre molto, come mostrano i paragrafi qui sotto.

Stampa tartan

Un tessuto come il tartan si contraddistingue e caratterizza per una stampa a quadri sovrapposti. La stampa tartan moda è tornato alla grande quest’anno al punto che sono davvero tanti i capi: da camicie ad abiti sino a pantaloni realizzati con questo tessuto. Perfetto per l’inverno poiché si tratta di un materiale molto caldo in grado di scaldare.

Lo stile urban, quindi da città, è sicuramente il pezzo migliore dal momento che è in grado di abbinarsi a capi che siano caldi, morbidi e avvolgenti, quindi indicato per serate che siano mondane e uggiose. Tra i colori tipici sicuramente il verde e rosso, anche se i capi sono proposti in tonalità diverse da queste classiche.

Una fantasia del genere si adatta a ogni donna e occasione, anche se sarebbe meglio non strafare evitando di eccedere troppo e cadere così nel ridicolo. Le camicie, le giacche, ma anche le gonne realizzate in stampa tartan sono perfette poiché esaltano questo tessuto andando ad ammorbidire la figura e rendendola più snella.

In questo caso, con i giusti capi e accessori, è possibile ottenere e creare una linea armoniosa e in sincronia rendendo omaggio a questa stampa e tessuto. Sarebbe il caso di non esagerare e sono consigliati anche accessori in linea tartan in modo da creare un perfetto outfit e look con questo capo considerato il must della stagione.

Stampa tartan: modelli e tendenze

Un tipo di tessuto considerato intramontabile, la stampa tartan è un classico che ritorna e che si veste di nuovi accessori e tendenze, come rivelano le passerelle. Un must che torna in auge per l’inverno e i capi realizzati con questo tessuto non possono assolutamente mancare nel proprio armadio, oltre a essere il protagonista delle sfilate appena terminate.

Nelle passerelle gli stilisti hanno optato per gli abiti tartan in varie sfumature e tonalità. Un motivo scozzese alquanto tradizionale che permette di abbellire capi come camicie, gonne e pantaloni arrivando anche ai bustier dal taglio particolare e stravagante. Oggi è proposto in nuove versioni che riscaldano al punto un capo irrinunciabile per ogni occasione.

Sono diversi i modelli e le tendenze di stampa tartan proposte dalla moda. Dal cappotto che è il must have in grado di adattarsi a vari look e outfit. Un capo versatile che si adatta a look chic e casual in modo da sentirsi a proprio agio in ogni momento e occasione. Vi sono anche modelli di abiti monocromatici indicati per un fisico asciutto.

Tra i capi in stampa tartan non manca lo spezzato che è alquanto complesso da indossare poiché bisogna prestare particolare attenzione ai vari accessori, magari da abbinare a delle calzature nere ed eleganti. Il jeans e la camicia realizzati in questo tessuto sono l’ideale perché comodi ed eleganti, oltre a essere al passo con i tempi.

Stampa tartan: abbigliamento Amazon

Un tessuto presente in capi e abbigliamento che si trova a buon prezzo sul noto e-commerce di Amazon con offerte da non perdere. Basta cliccare la foto per visualizzare i dettagli del prodotto. Qui sotto proponiamo una classifica con i migliori abiti e giacche in stampa tartan da scegliere tra i più apprezzati con la descrizione di ogni articolo.

1)Urban Classic Kapuzen – Sweatshirt

Una felpa dotata di cappuccio realizzata in tessuto tartan perfetto per la stagione invernale. Un modello con cappuccio con coulisse, polsini larghi sull’orlo e le maniche con la tasca a marsupio. Un capo comodo e resistente nel colore rosso e adatto per l’inverno dall’ottima vestibilità, oltre a essere indicato per varie occasioni.

2)Giacca scozzeze blazer alla moda

Una giacca in tartan con motivo a quadri dalle maniche lunghe con scollo a V. Un capo indicato per il lavoro, ma anche per lo shopping. Si combina con la camicia preferita e anche i pantaloni in abbinamento. Un blazer disponibile nei colori bianco, nero e rosso sempre in stampa tartan.

3)Exchic donna elastico vita alta

Una gonna dalla vita alta in stile scozzese pieghettato in vari colori che differiscono dai classici del tessuto tartan, come bianco, viola, nero, ecc. In poliestere e cotone con chiusura elasticizzata. Molto morbida e leggera da indossare. Molto carina e adatta anche per un look da college e da studentessa.

