Da campionessa di nuoto a icona fashion: Federica Pellegrini ha conquistato il popolo del web con un look irresistibile. A confermalo è uno dei suoi ultimi post su Instagram, dove ha sfoggiato un paio di stivali stringati.

Moda inverno 2024: gli stivali stringati di Federica Pellegrini sono di tendenza

Diventata mamma della piccola Matilde da poco più di un mese, dopo settimane intense tra pannolini e pappette, Federica Pellegrini si è concessa un’uscita speciale con il marito Matteo Giunta. Dopo aver postato un divertente scatto del compagno con un peluche gigante e delle rose rosse in mano, l’ex campionessa italiana ha abbandonato il pigiama per indossare un look davvero accattivante. In occasione di San Valentino, infatti, i neo genitori hanno deciso di regalarsi una serata all’insegna del romanticismo. Federica Pellegrini ha condiviso entusiasta sui social il suo cambio look: addio vestaglia, pantaloni larghi e ciabatte, benvenuto outfit elegante. Ha optato per un abito nero corto, arricchito da un colletto e maniche bianche scampanate in fondo. Tuttavia, il pezzo forte del suo look sono proprio le scarpe: dei meravigliosi e sensuali stivali stringati.

Moda inverno 2024: Federica Pellegrini ci insegna come indossare gli stivali stringati

Si tratta del modello Colette del brand Le Silla che arriva proprio sotto al ginocchio. Interamente rivestito in pelle, ha un tacco di 12 cm, con punta stretta ed una serie di intrecci che corrono lungo la parte centrale dello stivale. Grazie al design stringato e lo scollo profondo, unisce audacia ed eleganza. Ideale per donare slancio e femminilità alla figura grazie alla punta affusolata ed al tacco alto. Realizzato in pelle di altissima qualità, nella classica tonalità nera, gli stivali stringati indossati da Federica Pellegrini è un must have assolutamente da non perdere. Nonostante non sembri a prima vista, questi stivali sono estremamente versatili, poiché si adattano a qualsiasi occasione. Perfetti per dare un tocco di grinta all’outfit o per smorzare un look troppo semplice. Sul sito ufficiale del brand sono disponibili al costo di ben 1700 euro. Una cifra a dir poco stellare! Ma non temete, in commercio sono disponibili numerosi modelli simili ad un prezzo più accessibile per tutti. Potete trovarli facilmente su piattaforme online come Amazon o Zalando. Dunque, cosa state aspettando? Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di indossare la calzatura più in voga del momento!

GLI ARTICOLIO PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Hot pants con paillettes: 5 idee outfit | DonneMagazine.it

Stivaletti con pelliccia: trend e look | DonneMagazine.it