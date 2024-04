Attrice, cantautrice, modella, ma anche icona di moda. Carla Bruni è una donna dalle mille sfaccettature. Dai suoi esordi negli anni ’90 fino ad oggi, i suoi outfit, pur diversi tra loro, sono sempre stati caratterizzati da un’innata eleganza che la contraddistingue. Ne è la prova la sua camicia bianca sfoggiata recentemente, già tendenza della moda street style 2024.

Moda street style 2024, la camicia bianca di Carla Bruni è cool

Le mode cambiano, ma la camicia bianca resta. Un capo intramontabile che resiste al passare del tempo. Da anni ci accompagna in ogni occasione, conferendo classe a qualsiasi look, dal più sofisticato al più casual. E ad aggiungere un tocco di contemporaneità, c’è Carla Bruni. Ospite della prima puntata della seconda stagione di Belve, il programma televisivo condotto da Francesca Fagnani, l’ex modella ha scelto di indossare una camicia bianca in satin con maniche lunghe, vestibilità morbida e scollo a V. Ha poi abbinato un elegante pantalone nero sartoriale, una cintura nera sottile con dettagli argento ed un paio di décolleté coordinate. Un look semplice ma estremamente raffinato.

Moda street style 2024: come indossare la camicia bianca di Carla Bruni

Dunque, la camicia bianca è uno di quei capi immortali che possono essere reinventati in mille modi diversi. La sua semplicità e versatilità la rendono un must have nel guardaroba di ogni persona, offrendo innumerevoli possibilità di stile. Con un paio di jeans per un outfit casual chic o sotto un blazer per un tocco più formale. Aperta con una t-shirt colorata o una maglia oversize per un look unico e originale. Ma perché non farla diventare la protagonista assoluta del tuo outfit? Una camicia bianca ben strutturata, con dettagli come maniche a sbuffo, colletti particolari o tagli asimmetrici, può davvero fare la differenza. Inoltre, la scelta del tessuto è fondamentale: il cotone dona un tocco casual, mentre la seta è perfetta per un look più elegante. Infine, ricordati di non sottovalutare il potere degli accessori. Sneakers, gioielli, occhiali da sole, sciarpe e cappelli possono trasformare completamente il tuo look. Allora, non perdere tempo! La camicia bianca è destinata ad essere la protagonista dei tuoi outfit nella Primavera 2024. Comoda, leggera e sempre alla moda. Dai il via alla fantasia e sperimenta nuovi abbinamenti.

