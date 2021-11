In uscita nei cinema italiani a Novembre, Spencer è il film biografico su Lady Diana, qui interpretata da Kristen Stewart. La pellicola ruota intorno al momento della decisione di separarsi dal marito Carlo, erede al trono inglese, con tutte le conseguenze del caso.

Oltre alle vicende personali dei reali più conosciuti al mondo, Spencer porta i look più famosi di Lady D sul grande schermo. Ma quali sono gli outfit di Lady Diana che hanno fatto la storia e che potremo rivedere al cinema?

Spencer, il nuovo film su Lady D

Dopo essere stato presentato a Settembre alla 78° edizione della mostra del cinema a Venezia, Spencer approda nelle sale italiane a Novembre.

Diretto da Pablo Larraín, il film si concentrerà sulla crisi del matrimonio fra Carlo d’Inghilterra e Lady Diana avvenuta durante le vacanze di Natale del 1992. Protagonista nei panni della principessa più amata della monarchia inglese ci sarà Kristen Stewart, l’attrice americana nota in tutto il mondo grazie al suo ruolo nella saga di Twilight. Al suo fianco Jack Farthing, nelle vesti del principe Carlo.

La pellicola preannuncia una storia toccante e drammatica, il più fedele possibile agli eventi reali su cui si basa.

A differenza di altri contenuti d’intrattenimento basati sulle vite dei reali inglesi come The crown, serie tv di Netflix, questo lungometraggio si concentra tutto sulla figura di Diana Spencer. Malinconia, difficoltà e tradimento: questi sono i temi del film, ripresi direttamente dalla favola tragica che fu la vita di Lady Diana.

Spencer e i look più famosi di Lady D: l’abito nuziale

In aggiunta a una storia toccante, Spencer ci ripropone anche i look più belli di Lady D, una vera e propria icona di stile (e non solo) del suo tempo. A partire proprio dall’abito indossato alle nozze con il principe Carlo: creazione di David e Elizabeth Emanuel, due giovani stilisti emergenti che nel 1981 conquistarono le luci della ribalta proprio grazie alla visibilità ottenuta dal matrimonio reale. Il film decide infatti di riproporre l’abito da sposa più famoso della storia con grande dovizia di particolari.

I costumi rivisitati: il Diaghilev dress

Non solo fedeli riproduzioni: Spencer porta sul grande schermo anche delle versioni più moderne degli abiti più iconici indossati da Lady D. Fra questi, spicca sulla locandina del film il Diaghilev dress, o quella che sembra essere una sua versione modificata e con un taglio diverso. Definito anche Fairytale dress, venne indossato in tre occasioni importanti da Lady Diana: dalle cene di gala alla prima visione di un film di James Bond. Il film si è chiaramente ispirato a questo iconico vestito per il costume che Kristen Stewart indossa nell’immagine della locandina. I dettagli e le decorazioni sembrano essere le stesse della versione originale, applicati però ad una linea a sirena più moderna.

I look più belli di Lady D in Spencer

Anche l’iconico Revenge dress farà sicuramente la sua comparsa all’interno del film: parliamo del tubino nero indossato da Lady Diana la sera in cui il principe Carlo annunciò al pubblico la fine del loro matrimonio. Scollato, attillato e sensuale, l’abito fece talmente tanto scalpore da dare vita ad un vero e proprio filone di abiti per occasioni simili. Nelle immagini promozionali è stato possibile riconoscere anche un altro dei look più famosi della principessa, la camicetta nera con fiocco coperta dal blazer rosso; il tutto accompagnato dal tipico cappello nero inglese con veletta.