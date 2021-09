Una bellezza dai tratti non convenzionali, ribelle per vocazione ed assolutamente slegata dai tradizionali canoni hollywoodiani: Kristen Stewart cattura l’attenzione di tutto il mondo. Salita alla ribalta grazie alla saga cinematografica di Twilight, è ormai una delle attrici più famose degli ultimi anni.

Ma qual è la vera storia di Kristen Stewart? Scopriamolo insieme.

Chi è Kristen Stewart

Attrice e modella, classe 1990, nasce a Los Angeles il 9 aprile. Kristen non è una vera e propria figlia d’arte, tuttavia entrambi i suoi genitori lavorano nel mondo dallo spettacolo. Il padre John è un manager e produttore cinematografico, mentre la madre Julie è regista e sceneggiatrice cinematografica. Alla famiglia si aggiunge anche Cameron, fratello di Kristen, e altri due fratelli adottivi: Taylor e Dana.

Fin da piccola la Stewart esprime la sua passione per la recitazione, venendo notata a soli otto anni. Il primo ruolo rilevante sul grande schermo lo ottiene a dodici anni, nel film Panic Room, accanto a Jared Leto e Jodie Foster.

Kristen Stewart si è sempre distinta in quanto a carisma e talento. È sicuramente la beniamina del cinema indipendente, amata dai cultori delle pellicole di nicchia, ma il lavoro di attrice non è tutto.

Oltre ad aver già debuttato come regista ha preso parte a diversi video musicali ed è una delle più riuscite testimonial dei marchi Chanel e Balenciaga.

Kristen Stewart: carriera

Dopo l’esordio appena dodicenne, la carriera di Kristen prosegue senza sosta durante la sua adolescenza. Negli anni successivi recita nei film Oscure presenze a Cold Creek e in Speak – Le parole non dette, interpretando il ruolo di una adolescente che viene violentata brutalmente.

A questo punto l’attrice ha sempre ricevuto critiche positive per interpretazione e per gli stessi film a cui a preso parte ma, in realtà, la grande occasione ancora non ha bussato alla sua porta. La Stewart non demorde e continua a recitare in diversi film, fino ad accaparrarsi un ruolo in Into the wild – Nelle terre selvagge, diretta da Sean Penn.

È proprio grazie a quest’ultima prodezza cinematografica che la Stewart viene notata nel 2008 dalla regista Catherine Hardwicke, per interpretare il ruolo di Bella Swan in Twilight. Il film consacra definitivamente il suo successo ed è il trampolino di lancio per la sua carriera. Oltre a prendere parte a tutti i film della saga di Twilight, nel 2010 è protagonista del film The Runaways e l’anno successivo di Biancaneve e il Cacciatore.

Recita poi in numerose pellicole indipendenti nel corso degli anni, come Still Alice, American Ultra e Anesthesia. Nel 2016 viene diretta da Woody Allen in Café Society, mentre nel 2018 è fra le protagoniste del remake di Charlie’s Angels. L’attesissimo film con cui la rivedremo al cinema è Spencer, in cui dovrà interpretare il difficile ruolo di Lady Diana.

Kristen Stewart: vita privata

Kristen Stewart ha attirato l’attenzione su di sé anche per quanto riguarda la sua vita privata. Dal 2009 al 2013 ha avuto una relazione con il collega Robert Pattinson, co-protagonista di Twilight. Nel 2012 ha fatto scalpore il suo flirt con il regista di Biancaneve e il cacciatore Rupert Sanders, di 19 anni più vecchio di lei.

Dichiaratasi bisessuale subito dopo la rottura con Robert Pattinson, l’attrice americana ha deciso di fare coming out, diventando così una delle icone più celebri del mondo LGBT. Molto chiacchierate le sue relazioni con cantanti e modelle, come Soko, cantante francese, e Annie Clark, musicista nota con lo pseudonimo St. Vincent. Dalla fine del 2016 al 2019 ha frequentato uno degli Angeli di Victoria’s Secret, Stella Maxwell. Attualmente frequenta la sceneggiatrice Dylan Meyer, da agosto 2019.