SOS colla sui vestiti: come rimuoverla facilmente

Avete fatto dei lavori in casa e la colla vi è finita tutta su quel paio di pantaloni che tanto amate? Niente panico, rimuovere la colla dai tessuti non è poi così complicato: con pazienza e un po’ di attesa, i risultati possono essere super efficaci.

Come rimuovere la colla dai vestiti: consigli utili

Può capitare a chiunque di fare finire la colla sui propri vestiti. Le motivazioni possono essere differenti, ma non importa: riuscire a rimuoverla si rivela più semplice di quanto si possa pensare. Dopo un’iniziale momento di panico in cui la mente pensa che quella maglietta o quel paio di jeans saranno da buttare, è bene rimanere lucidi e armarsi per affrontare il problema.

Sapone di marsiglia e alcol: la combo che non ti aspettavi

Potrà sembrare strano, ma combinare alcol e sapone di marsiglia si rivela una grande soluzione contro la colla sui vestiti. Create una soluzione unendo un cucchiaino di alcol denaturato e qualche scaglia di sapone di marsiglia. Una volta che il composto sarà omogeneo e il sapone si sarà sciolto dentro l’alcol, mettetene qualche goccia su un dischetto di cotone e trattate la zona incriminata.

Fate attenzione al tipo di tessuto che dovete trattare; la soluzione, infatti, potrebbe essere troppo aggressiva per alcuni capi di abbigliamento. In quel caso, dunque, sostituite l’alcol con l’acqua, soprattutto se si tratta di colla vinilica.

Solvente per unghie: addio colla sui vestiti

Un’altra efficace soluzione contro la colla è il solvente per unghie (con o senza acetone all’interno), forse una delle soluzioni più conosciute. Se da una parte i pro di tale rimedio sono numerosi, dall’altra però c’è il forte rischio che il solvente possa scolorire i vestiti e i tessuti su cui è finita la colla. Prestare molta attenzione è dunque d’obbligo: applicate il prodotto in piccole quantità solo ed esclusivamente dove è presente la colla. Una volta fatte cadere le gocce di solvente sulla colla, procedete con la rimozione utilizzando o un coltello o, ancora meglio, uno spazzolino a setole morbide.

Aceto bianco per rimuovere la colla: è possibile

È una delle soluzioni più naturali ed efficaci per eliminare la colla dai vestiti, in particolare se la colla si è già solidificata. Procuratevi un normale aceto bianco e procedete con l’inumidire la colla, lasciandolo agire per qualche minuto. Quando la colla si sarà finalmente ammorbidita, eliminate i residuo con una spazzolina oppure grattando via la sostanza collosa con l’uso di un coltello da burro.

Freezer prima, ferro da stiro dopo: la colla non sarà più un problema

Infine, ma non per importanza, il trucco homemade più tradizionale di sempre: il freezer che ghiaccia e il ferro da stiro che scalda e stacca. Prendete il capo su cui è accidentalmente finita la colla, inseritelo in un sacchetto di plastica e mettetelo in freezer. Grazie alle temperature basse del congelatore, infatti, la colla si solidificherà e si ritirerà ulteriormente, rendendo molto più semplice la sua rimozione. Per rendere l’operazione ancora più raffinata, prendete il vostro ferro da stiro, coprite la parte di tessuto con un foglio di carta assorbente e attendete la magia: il calore scioglierà anche le particelle di colla rimaste incastrate nelle fibre del vostro vestito e tutto tornerà come prima.

Grazie a questi metodi la colla sui vestiti, per quanto fastidiosa, non sarà più una preoccupazione.