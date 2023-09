Il Cile è un cantautore aretino che ha da poco svelato di essere un alcolista. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

“Sono alcolista”, il drammatico racconto del Cile: perché rischia la vita?

Il cantautore aretino Il Cile tramite un post sul suo profilo ufficiale di Instagram ha voluto parlare a cuore aperto con i suoi fan, raccontando dei suoi problemi con l’alcol, una dipendenza che va avanti da quando era solo un adolescente: “la prima volta che bevvi avevo quindici anni, mi ricordo bene: notte di Ferragosto sulla spiaggia del mare Adriatico di Torrette di Fano e mezzo litro di ‘limoncé’ caldo che vomitai dopo pochi minuti. Il giorno dopo promisi a me stesso che non avrei più bevuto. Non è andata esattamente così.” Il Cile continua il post dicendo che pensa che il motivo che lo ha spinto a bere sia la sua timidezza e insicurezza e che ha usato l’alcol per abbattere quella barriera di incapacità comunicativa e per superare il terrore del giudizio degli altri. Dice inoltre che è un alcolista atipico, infatti può restare senza bere anche per diverse settimane ma che quando beve può anche farlo continuamente per giorni. Poi ha raccontato un episodio avvenuto due anni fa, quando si trovava a Gardaland con una ragazza che ha alimentato la sua voglia di bere e che alla fine si è ritrovato in ospedale: “mi ricordo di essermi risvegliato in ospedale mentre tentavo di strapparmi il catetere con la dottoressa che intimava la ragazza alimentatrice della mia autodistruzione di bloccarmi, se avesse ancora voluto avere una vita sessuale con me. Il referto fu: pancreatite acuta, uscito di lì ressi tre mesi all’incirca da sobrio poi ricomincia a bere quando e come volevo.” Qualche giorno fa, Il Cile ha però ricevuto l’aut aut in seguito ad alcuni controlli medici: “sabato 31 agosto 2023 mi è stato detto che (se non voglio morire e sebbene le mie canzoni spesso non ispirino euforia vorrei ancora scriverne un pò), non dovrò più toccare alcol a vita.” Il Cile ha detto che quando il medico gli ha detto queste cose è come se si fosse tolto un peso enorme e invita tutti i giovani a chiedere aiuto nel caso si sentano schiavi di qualche sostanza.

Il Cile, chi è il cantautore aretino

Il Cile, pseudonimo di Lorenzo Cliembrini, è nato ad Arezzo il 9 novembre del 1981, ha quindi 41 anni ed è un cantautore e un chitarrista. Debutta nel 2012 con il singolo “Cemento Armato” e con il suo primo disco “Siamo morti da vent’anni”. Apre inoltre i concerti di Ben Harper e dei Cranberries. Nel 2013 partecipa a Sanremo Giovani con il brano “Le parole non servono più”, vincendo i premi “Assomusica” e “Sergio Bardotti”. Nel 2014 esce il suo secondo album, “In Cile Veritas” e nel 2015 scrive e canta il ritornello di “Maria Salvador” per l’album “Il bello di essere brutti” di J-Ax. ottenendo ben 6 dischi di platino. Il terzo album, “La fate facile”, esce invece nel 2017.