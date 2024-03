Vuoi qualche idea per unghie estive semplici? Sono molte le idee per nail art ricercate ma portabili e quindi adatte a tutte. Le tendenze 2020 in fatto di unghie vogliono semplicità, minimalismo e colori pastello. Quindi, per cambiare e seguire le tendenze della stagione calda puoi optare per nuovi colori e forme.

Unghie estive semplici

Se stai cercando qualche idea per fare la manicure in casa o ti stai preparando per andare dalla tua estetista di fiducia, devi sapere le tonalità e i nuovi colori degli smalti dell’estate 2020, quelli più belli che vedrai ovunque in questi mesi. Tornano in qualche occasione anche le unghie più lunghe e decorate ma i nail look più interessanti puntano su tonalità nude. La forma è molto soggettiva perché dipende dalla conformazione di ognuna di noi, ma che siano a mandorla o quadrate le idee su come decorarle sono infinite!

Unghie pastello

Non c’è dubbio che una delle tendenze più in voga sia la pastel manicure. Quest’anno la nail art impone delle manicure iper femminili e estremamente delicate. Si va quindi dall’azzurro pallido al rosa confetto, dal verde menta al lilla, i colori pastello insomma diventano protagonisti sia di outfit che di unghie.

Unghie con french colorata

La french manicure non passa mai di moda ma in questa estate 2020 è meglio se è colorata. Può essere monocromatica o rainbow come nella pastel manicure ma l’effetto non cambia. Saranno unghie semplici ma eleganti.

Unghie sfumate

L’effetto sfumato ben si adatta alla semplicità delle tendenze di nail art di questa estate. Le nuance possono essere simili, come dal giallo al rosso oppure in contrasto come dal rosa all’azzurro. L’effetto sarà bellissimo ma molto delicato. In questo caso la forma delle unghie è quadrata e di lunghezza media, il must dell’estate!

Unghie con righe

Anche le unghie a righe fanno tendenza. Le righe sono proposte da moltissimi brand di abbigliamento, soprattutto nei costumi, ma si ritrovano anche nella nail art. Puoi scegliere nuance pastello complementari oppure la classica riga nera su un colore di base molto tenue come il rosa.

Unghie rosa

Il colore che abbina femminilità a semplicità è il rosa. Le unghie rosa possono essere delicate e versatili se monocolore oppure più audaci se hanno sfumature verso altre nuance. Dei dettagli come decorazione alla base dell’unghia renderanno la manicure ancora più ricercata.