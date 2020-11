La nail art è parte del proprio stile personale e proprio per questo deve essere ben scelta e realizzata: ecco le unghie di tendenza per l’inverno 2020-21.

Unghie inverno 2020-21: le tendenze

Avere mani e unghie ben tenute è fondamentale per dare un’impressione positiva.

Anche se si sta in casa, vedere il proprio aspetto curato è un toccasana per l’umore e per la mente.

La manicure è estremamente personale, c’è chi ama avere unghie appariscenti e chi preferisce una nail art posata dai colori tenui. La scelta del colore è fortemente influenzata dallo stile personale, ma anche dall’umore.

Essenziale è scegliere la forma delle unghie in base alla forma delle proprie mani. Su Instagram stanno spopolando le coffin nails, adatte a chi ha mani con dita lunghe e affusolate.

Chi invece ha mani tozze e non lineare deve preferire delle unghie a mandorla, estremamente più versatili e adatte.

Per scegliere la manicure perfetta da sfoggiare durante l’inverno 2020-21, ecco alcune idee su come decorare le unghie per essere sempre super cool.

Nero evergreen

Il nero è sempre un’ottima scelta durante la stagione fredda. Spesso ritenuto un colore troppo cupo, per renderlo vivo non resta che aggiungere dei dettagli brillanti a tema natalizio.

Tra le accoppiate migliori c’è sicuramente quella nero-oro. Il finish delle unghie può essere laccato per un effetto importante e appariscente, altrimenti per renderle ancora più eleganti si può optare per uno smalto opaco.

Colori dark

Così come il nero, anche i colori dark sono molto belli da indossare in inverno. Via libera quindi alle sfumature intense di viola vinaccia, di bordeaux scuro, di blu, di verde bosco e di marrone. Per realizzarle, anche a casa, non serve essere delle esperte di manicure. Basterà infatti stendere con un pennellino lo smalto sull’intera superficie dell’unghia e il gioco è fatto.

Fantasie geometriche

In ricordo dell’estate, anche durante la stagione invernale tra le unghie più cool ci sono anche quelle dipinte con fantasie geometriche. La parola d’ordine in questo caso è precisione. Per realizzare linee sottili e dritte serve infatti una grande manualità con gli strumenti adatti.

Sfumature nude

Estremamente eleganti e sofisticate, le unghie dai toni nude sono un must have anche per la stagione invernale. Grazie alla loro versatilità non vanno a rovinare gli outfit, anzi, li rendono più personali. Per non cadere nella noia, si può optare per realizzare ogni unghia di un colore diverso. Ecco quindi che rosa, bianco, beige, oro si alterneranno per un effetto elegante e non banale.

Cat’s eye nails

Le cat’s eye nails non sono altro che unghie che riproducono le striature tipiche degli occhi dei gatti e delle tigri. Per realizzarle non serve uno smalto normale, bensì uno magnetico. Non è un trend nuovo, già anni fa era stato infatti in vetta alle tendenze make up, ma ora è ritornato con forza. I colori più adatti per l’inverno sono quelli scuri, dai viola ai blu, con i quali si creano dei bellissimi effetti ottici.