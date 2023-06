Smagliature: come combatterle per l’estate con i rimedi migliori

A causa della gravidanza, dell’allattamento o di di alcuni errori nell’alimentazione, è possibile che in alcune zone del corpo compaiono le smagliature, inestetismi molto temuti. Si possono contrastare con una adeguata attenzione ai prodotti specifici indicati, come quelli che mostriamo nei paragrafi seguenti in modo da sfoggiare una pelle liscia e vellutata al mare.

Smagliature: cosa sono

Alcune volte, può capitare che sul seno, nei fianchi o sull’addome compaiono delle striature di colore rosa che sono molto comuni nel sesso femminile. Si tratta delle smagliature, un inestetismo che, insieme alla cellulite, è uno dei più temuti dalle donne. La crema per smagliature ha proprio il compito di aiutare a combatterle in modo naturale e con ingredienti utili a contrastarle.

La crema è sicuramente considerata la soluzione migliore da adottare dal momento che dona una pelle maggiormente elastica e compatta. Possono comparire quando si ingrassa oppure dimagrisce rapidamente, ma in alcuni casi compaiono anche durante la fase della gravidanza.

Dal momento che questi inestetismi non si possono eliminare del tutto, è possibile però cercare di attenuarli in modo da migliorarne anche l’aspetto. In tal caso, è particolarmente utile usare delle creme idratanti oppure degli oli che permettano di modificarne l’aspetto e provare a ridurle.

In commercio ci sono degli oli a base di acido ialuronico che hanno il compito di stimolare Il collagene e l’elastina permettendo così di migliorare l’aspetto della pelle contribuendo a una sua compattezza.

Possono essere di vario tipo e colore: bianco, rosa oppure rosso a seconda delle zone specifiche in cui possono comparire.

Smagliature: come combatterle

Per combattere le smagliature si può optare per delle creme da scegliere in formulazioni leggere e cremose possibilmente senza residui di grasso. Si consiglia di puntare su prodotti che non abbiano parabeni, ma che si basano su elementi naturali o vegetali come l’aloe vera o burro di karité.

No agli ingredienti che possono arrecare danni o irritare la pelle. Sono considerate ottimali le creme e i rimedi a base di jojoba, olio di cocco, mandorle oppure vitamina E. Questi ingredienti permettono, non solo di attenuare le smagliature, ma al tempo stesso evitare la comparsa di nuove.

Durante il periodo dell’adolescenza la predisposizione genetica gioca un ruolo importante per cui tendono a formarsi appunto le smagliature che si possono trattare con delle creme e degli oli a base di elementi naturali che idratano la pelle in profondità.

Non ci sono solo creme od oli, ma anche molti rimedi naturali come il succo di limone che ha proprietà antinfiammatorie e può aiutare a dare un aspetto diverso alla pelle. Uno scrub con lo zucchero è considerato un ottimo esfoliante perché va a eliminare le cellule morte.

Smagliature: proposte Amazon

Per riuscire a ridurre queste inestetismo è possibile ordinare dei prodotti e degli articoli specifici su avviso dove si trovavano offerte prezzi imperdibili. Cliccando l’immagine è possibile visualizzare le caratteristiche. Qui sotto una classifica con i tre migliori prodotti che aiutano a ridurre le smagliature scelti tra alcuni dei marchi più importanti e la recensione del prodotto con una descrizione da parte delle consumatrici.

1)Rilastil crema smagliature

Trattamento per combattere le smagliature che ha proprietà idratanti, elasticizzanti e nutrienti. Una confezione da 200 ml che è indicata per le pelli sensibili. Ottima anche durante il periodo della gravidanza e dell’allattamento. Bisogna applicarla mattino e sera effettuando un movimento rotatorio.

2)Collistar concentrato antismagliature

Un prodotto a base di elastina, collagene e acido ialuronico che ha il compito di combattere e rinforzare i tessuti cutanei, contrastando la formazione di questo inestetismo. Un prodotto indicato sia durante la gravidanza che in fase adolescenziale dal rapido assorbimento.

3)Weleda olio smagliature

Un trattamento a base di olio di mandorle che è indicato sia in gravidanza che nella fase successiva. Si compone di elementi naturali come estratto d’arnica, olio di jojoba e germe di grano che permettono di ricompattare la pelle favorendone l’elasticità. Mantiene la pelle idratata e bisogna distribuirlo nelle zone maggiormente critiche come il seno, i fianchi e l’addome.

