Si tratta di un inestetismo tra i più fastidiosi da accettare e si presenta sotto forma di “cicatrici” che si diramano in verticale o in orizzontale, più rosate se sono recenti o più chiare se lo sono di meno.

Sono le smagliature, ovvero un vero e proprio strappo delle fibre che compongono il derma, quindi lo strato appena sotto l’epidermide.

Ma come si formano? Scopriamolo più nel dettaglio, per imparare a conoscere meglio una caratteristica fisica più comune di quanto possiate pensare.

Smagliature, come si formano

Se ti capita di farti prendere dallo sconforto guardando le immagini di donne e uomini bellissimi pubblicate su riviste o social network, sappi che non c’è Photoshop che tenga e che probabilmente, anche loro hanno le smagliature.

È bene ricordarlo, non di certo per denigrare qualcuno, ma per sottolineare quanto le smagliature siano un inestetismo assolutamente normale di cui non bisogna vergognarsi e che di certo non va ad intaccare la bellezza di ognuno.

Per imparare ad accettarle però, un primo passo è quello di conoscerle. Ecco quindi come si formano le smagliature.

Smagliature, come si formano: le cause

Le smagliature sono solite formarsi in quelle zone del corpo spesso soggette ad una variazione di volume improvvisa.

Sono quindi spesso conseguenza di variazione del peso, semplice crescita o gravidanza.

Tutti i casi in cui la pelle subisce un notevole cambiamento in volume che la porta di conseguenza a “smagliarsi”, da qui appunto il nome “smagliature”.

Le zone più soggette

Ci sono alcune zone della pelle più soggette alle smagliature rispetto ad altre e una prima distinzione serve a capire che le smagliature di ognuna di queste zone hanno un’origine ben precisa. L’interno delle cosce per esempio è un punto in cui la pelle è meno elastica ed è quindi soggetta a smagliature nel momento in cui il nostro corpo subisce una crescita veloce e per questo motivo si tratta di un fenomeno facilmente riscontrabile appena dopo la pubertà. Le smagliature sulla pancia hanno due origini principali, possono essere il risultato di una gravidanza o di una dieta drastica che ha portato a dimagrire un po’ troppo velocemente.

Stessa cosa per le smagliature che possono presentarsi sul seno, risultato di gravidanza, allattamento o un dimagrimento drastico. Scarsa tonicità e ancora una volta un dimagrimento repentino possono essere la causa delle smagliature all’interno delle braccia, nella zona più vicina alle ascelle, mentre le cause delle smagliature su fianchi e glutei possono essere causate da una circolazione lenta, spesso dovuta anche all’abitudine di indossare capi troppo stretti.

Cura e prevenzione

L’applicazione costante di scrub, oli e creme specifiche unita ad una sana dieta contenete alimenti con vitamine A, C, E che stimolano la produzione di collagene, possono aiutare ad attenuare le smagliature, ma purtroppo non le cancellano del tutto.

Per questo motivo, come si suol dire “prevenire è meglio che curare”. Oli, creme e scrub saranno quindi più efficaci se usati costantemente prima di avere le smagliature. Mentre la combinazione di attività fisica e alimentazione adeguata, lontana dai rischi di una dieta drastica, aiuteranno a tonificare le zone del corpo che abbiamo visto essere più soggette alle smagliature.