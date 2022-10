La skincare è il processo quotidiano attraverso il quale ci si prende cura della propria pelle. Questa pratica è fondamentale per mantenerla pulita, levigata e idratata. Esistono varie tipologie di skincare che si adattano perfettamente ad ogni tipologia: grassa, mista, secca e matura.

Un fattore però determinante che influenza il benessere del derma è anche il clima del luogo in cui viviamo. La skincare scandinava è stata studiata su misura per dare massima protezione dal freddo invernale che caratterizzano le zone nordiche del mondo. Di cosa si tratta?

Skincare scandinava: cos’è?

Nelle zone più a nord dell’Europa si vivono periodi dell’anno in cui la temperatura tocca picchi di freddo e di gelo molto intensi e prolungati.

Questo influenza profondamente la salute della pelle che vive in uno stato di stress che la porta ad essere irritata e molto secca. Per mantenere il livello lipidico giusto, questa particolare pratica quotidiana si basa sull’uso di ingredienti naturali e locali. Questo approccio di tipo olistico è totalmente differente da quello della skincare coreana che invece tende alla stratificazione di prodotti specifici. In quella scandinava invece si concentra sul minor numero di passaggi e su una corretta alimentazione.

Infatti la salute della nostra pelle è collegata anche con quella dell’intestino.

Skincare scandinava: i migliori ingredienti

Nei Paesi Scandinavi c’è una forte attenzione alla lettura delle etichette dei prodotti cosmetici. Da evitare sicuramente sono tutti quegli elementi sintetici o misteriosi di cui non si conosce la provenienza. Quali sono gli ingredienti da ricercare? Quelli naturali.

La betulla : in particolare l’acqua di betulla. Questa è ricca di minerali e amminoacidi e da un immediato effetto lenitivo adatto ai rossori della pelle. Presenta anche la vitamina C

Le bacche come per esempio il camemoro

come per esempio il camemoro Il chaga: un fungo che nasce nella corteccia delle piante e che è ricco di vitamine, antiossidanti che rafforzano le difese immunitarie dell’intestino. Aiuta contro gli inestetismi della pelle e l’invecchiamento della stessa.

Skincare scandinava: i passaggi della routine

La skincare scandinava si serve di pochi passaggi. Quali?

La detersione avviene con acqua fredda e prodotti oleosi che lasciano la pelle idratata. La crema idratante deve rigorosamente contenere la protezione solare alta proprio perché nei Paesi del Nord il solle è molto forte. Trattamento notturno: consiste nel preparare la pelle al riposo attraverso l’applicazione di prodotti notte contenenti vitamina A che stimolano il ricambio cellulare.

