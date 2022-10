foreo luna 4 colori prezzi funzioni

Foreo lancia la sua nuova gamma di massaggiatori dedicati alla pulizia e alla cura della pelle: Luna 4 Range. Questi dispositivi rappresentano l’upgrade dell’azienda leader mondiale del beautytech. Sono più performanti, intuitivi e c’è una vasta palette di colori tra cui si può scegliere.

Quali sono le caratteristiche?

Foreo Luna Range: le caratteristiche

Il silicone

Il silicone utilizzato per realizzare i massaggiatori è ultra igienico e ultra morbido. Rispetto ai precedenti dispositivi che presentavano le setole in nylon, la formazione dei batteri e ridotta e inoltre la sensazione sulla pelle è piacevole. Anche la pulizia risulta più efficace. E’ impermeabile, privo di bisfenoli, ftalati.

Ottima detersione

I dispositivi vano a rimuovere il 99.5% di sebo, cellule morte, sporco e batteri che si depositano sulla pelle.

Inoltre sono anche tutti waterproof perciò utilizzabili anche sotto la doccia. Rendono la pelle pulita e luminosa.

Trattamenti personalizzati

Ogni dispositivo è stato pensato per accontentare tutte le richieste e le esigenze cutanee di ogni consumatore. Le opinioni sono state fondamentali e per questo sono state introdotte anche la funzioni manuali e non solo quelle via app.

Durevolezza, efficacia e flessibilità

I dispositivi durano a lungo e non hanno bisogno di essere cambiati o di avere pezzi di ricambio.

Il materiale, il silicone è duraturo e resistente. La durata della batteria è lunghissima, fino a 600 utilizzi per ogni caria USB. Si adatta anche a tutte le situazioni frenetiche della vita quotidiana.

Foreo Luna Range: tutti i modelli della gamma

La gamma Foreo Luna 4 è composta da quattro dispositivi: Foreo Luna 4, Luna 4 Body, Luna 4 Go, Luna 4 Mini. Sono stati pensati per soddisfare tutte le esigenze dei consumatori che richiedono una pelle sana, pulita e luminosa. Ogni massaggiatore è adatto a particolari zone del corpo e la sua funzione è quella di rivitalizzare e tonificare il derma in pochi minuti. Quali sono le loro funzioni? E i prezzi?

Foreo Luna 4- 279 Euro

Foreo Luna 4 è il dispositivo dedicato alla detersione e al massaggio della pelle del viso con 5 routine di massaggio. Hanno realizzato i massaggiatori adatti ad ogni tipo di cute. Infatti esistono 3 versioni: Balanced Skin, color pesca, è pensato per chi ha una pelle normale; Sensitive Skin, color lavanda, per chi ce l’ha sensibile; Combination Skin, color pistacchio, per chi ce l’ha mista. Inoltre ci sono tre varianti di detersione: delicata, normale e profonda. Si può personalizzare l’intensità e la durata delle pulsazioni direttamente sull’app. Le pulsazioni T-Sonic stimolano la circolazione e vanno ad stimolare la produzione di collagene che rende le cellule epiteliali più compatte e rassodate. Per ottenere maggiori risultati il massaggio dovrebbe essere abbinato a sieri ricchi di squalano e acido ialuronico.

Luna 4 Body- 149 Euro

Luna 4 body rappresenta la novità in quanto è dedicato all’esfoliazione della pelle del corpo. Le colorazioni sono 3: Peach Perfect, Evergreen e Lavender. Il dispositivo è dotato di un comodo cordino da avvolgere intorno al polso durante l’uso ed è ovviamente waterproof. Va a rimuovere le cellule morte, le impurità e impedisce la fuoriuscita di peli incarniti. Le pulsazioni T-Sonic stimolano la circolazione favorendo il drenaggio linfatico e rilassando i muscoli. La sensazione è piacevole e rilassante.

Luna 4 Go- 129 Euro

Luna 4 Go è il massaggiatore per eseguire pulizia e detersione in viaggio e per le situazioni frenetiche della vita di tutti i giorni. Si tratta di un must ave da avere all’interno del proprio beautycase da viaggio. Ci sono 4 colori: Peach Perfect, Evergreen, Pistachio e Lavender. Le pulsazioni T-Sonic sono regolabili attraverso i pulsanti +- sul retro del dispositivo. Ha sia il lato per detergere che il lato per spazzolare. Molto pratico ed efficace.

Luna 4 Mini- 199 Euro

Luna 4 Mini è composto da 2 superfici: quella frontale adatta alla detersione di tutte le parti del viso mentre quella posteriore si adatta a trattare la zona T delle pelli miste. Rispetto alla versione precedente presenta il Glow boost potenziato e due modalità di intensità, Costante o Pulsata, che si possono regolare direttamente dall’app. Sono stati realizzati in 4 colori: Coral, Arctic Blue, Pearl Pink e Lavender.