Skin care: le tendenze del 2024

La skin care 2024 opta per formule a base di oli o prodotti semplici per dare alla pelle un aspetto migliore e maggiormente indicato.

Le novità non riguardano soltanto il mondo della moda, ma anche della bellezza. Il settore della bellezza è sempre ricco di formule, tecnologie e prodotti adatti per la pelle. Nei paragrafi a seguire scopriamo le novità beauty di skin care per il 2024 e su quali puntare per migliorare il proprio aspetto.

Skin care

Quando si parla di skin care ci si riferisce a tutti quei prodotti dedicati alla cura e alla bellezza della propria pelle. Sono creme, sieri, ma anche maschere fondamentali per la propria pelle. Sono prodotti di cui è impossibile fare a meno e che ogni anno presentano novità e dispositivi diversi.

Il mondo della bellezza è sempre rappresentato nel modo migliore proprio per donare alla propria pelle tutti i nutrienti di cui ha maggiormente bisogno. Questi prodotti e rimedi sono a base di nutrienti che hanno un effetto rimpolpante o anche idratante per la pelle del viso.

La skin care è importante per mantenere la pelle giovane, elastica e tonica man mano che il tempo passa. Fondamentale poi anche nella fase del make up dal momento che aiuta a stendere poi bene i prodotti di trucco. In questa fase una buona crema o latte detergente sono essenziali per preparare la pelle.

Skin care: novità beauty

Le tendenze del 2024 puntano molto sulla skin care, ma anche su prodotti completamente diversi dal solito. Sono prodotti e formule che forniscono un approccio diverso alla cura della pelle anche grazie a metodi olistici o nutrienti e attivi che risultano essere sempre più performanti ai fini della bellezza della pelle.

Una delle tecnologie e formule maggiormente in voga è lo skinminimalism, quindi prodotti non solo funzionali, ma anche molto semplici. Si opta per formule, maschere e sieri maggiormente efficaci, con alcuni di questi rimedi che abbracciano uno stile di vita maggiormente sostenibile.

Un altro approccio alle novità della skin care è neuro glow che fonde sia benefici fisici che spirituali. Sono formule che aiutano a prendersi cura della pelle, ma anche a ridurre lo stress favorendo il buonumore. I sieri e le formule sono a base di oli, estratti vegetali ma anche peptidi per un benessere a 360°.

Le formule si rivolgono anche al body care, quindi a trattamenti indicati per aree del corpo molto sensibili ma spesso trascurate come il collo, le mani e le gambe. Si trova poi ispirazione dalla beauty care coreana con il glass skin per una pelle liscia e luminosa con formule adatte e passaggi quali detersione, esfoliazione, ecc.

Skin care: prodotti online

I migliori prodotti e formule per la propria pelle sono disponibili sul noto e-commerce di Amazon dove cliccando l'immagine si visualizzano le caratteristiche di ogni formula.

1)Florena Fermented skin care

Un olio per il viso che dona un aspetto levigante e radioso. A base di componenti vegetali e vegani come elicriso rosa ricco di antiossidanti e olio di cartamo che ha proprietà idratanti. Adatto a ogni tipo di pelle.

2)Yepoda The Mist Have

Uno spray per il viso da usare sia come tonico per il trucco, ma anche come idratante e aiuta a fissare il make up. Si compone di elementi come acido ialuronico, ginseng e aloe vera che donano freschezza alla pelle. Un cosmetico della skin care coreana molto efficace.

3)Lierac Premium soyeuse crema viso anti-età

Una crema per il viso a base di acido ialuronico e niacinamide che idrata la pelle combattendo l’invecchiamento cutaneo. Ha una consistenza leggera e profumata grazie al gelsomino, alla rosa e allo yin lang.

