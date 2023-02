Skincare in menopausa: i prodotti adatti

Le creme a base di acido ialuronico e ricche di antiossidanti sono l'ideale da aggiungere alla skincare in menopausa per una pelle più elastica.

Il periodo della menopausa che comincia intorno ai 45 anni è molto difficoltoso, non solo per gli sbalzi di umore e l’aumento del peso, ma anche per i cambiamenti della pelle. In questa fase la pelle è molto più secca e perde di idratazione. Per migliorarne l’aspetto, una corretta skincare in menopausa è il trattamento ideale per prendersene cura.

Skincare in menopausa

Durante la fase della menopausa, si va incontro a una serie di cambiamenti che coinvolgono il fisico, l’umore, ma anche la pelle. In questa fase si perde circa il 30% di elastina e collagene che porta ad alcunii inestetismi maggiormente evidenti come la presenza delle rughe e di altri segni tangibili e presenti.

Gli estrogeni e i cambiamenti ormonali portano ad avere una pelle maggiormente secca e squamosa, sino alla comparsa di arrossamenti e macchie cutanee. Per questa ragione, la corretta skincare in menopausa è essenziale grazie a una serie di prodotti che permettono di prendersi cura della pelle e averla maggiormente idratata e sana.

In questo periodo, la pelle va a perdere d’idratazione, con segni come la secchezza estrema, le eruzioni cutanee e gli eczemi. Il cambiamento degli estrogeni porta a un ispessimento della pelle a una riduzione del turnover cellulare e a una pelle che risulta essere opaca e disidratata che è bene trattare con prodotti specifici.

Introdurre gli ingredienti giusti, insieme a una dieta adatta ed esercizio regolare, permette di affrontare le conseguenze di questa fase e di contrastare i sintomi ad essa legati. In questo modo si può apportare i giusti benefici e vantaggi alla pelle per un benessere generale.

Skincare in menopausa: cosa fare

Per una pelle ben curata e splendida soprattutto durante questo periodo che è ricco di cambiamenti, la skincare in menopausa deve seguire una serie di step e accorgimenti per una cute maggiormente idratata. Bisogna usare delle formule che siano nutrienti prive di qualsiasi parabeni. Si opta poi per un detergente in crema insieme a un prodotto idratante.

Le creme da usare a questa età devono essere a base di ceramidi, di acidi grassi, squalene e acido ialuronico che permettono di trattenere l’umidità e hanno un effetto rimpolpante sulla pelle. Un altro passaggio importante è l’uso di uno scrub esfoliante da fare almeno una volta a settimana che elimina le cellule morte dando un aspetto maggiormente rilassato.

Considerando che si va incontro alla perdita di elastina e collagene, per prevenire le rughe, è bene optare per creme ricche di antiossidanti da applicare localmente in modo da contrastare i radicali liberi. In questo caso, le creme a base di retinoidi sono le migliori perché aumentano il turnover cellulare.

Ogni mattina e sera bisogna detergere il viso usando dell’acqua micellare che sia delicata per la propria pelle per poi applicare un prodotto a base di acido ialuronico e glicerina sul viso e corpo almeno due volte al giorno ogni qualvolta si ha la cute secca. Nella skincare in menopausa sono consigliati prodotti a base di ingredienti contenenti Omega come burro di karité, olio di crusca o ceramidi.

Skincare in menopausa: offerte Amazon

Sul noto e-commerce di Amazon si trovano diverse promozioni e offerte riguardo i prodotti durante questa fase della vita. Cliccando sulla foto si visualizzano i dettagli. Qui abbiamo stilato una classifica con i migliori prodotti di skincare in menopausa da usare in questa fase scelti tra i più apprezzati dalle consumatrici con una descrizione di ciascun articolo.

1)Lierac Arkeskin crema viso giorno

Una crema adatta per una pelle in menopausa che si compone di ingredienti e nutrienti che non vanno ad appesantirla. Ha una formula fresca e idratante, adatta da applicare per il giorno. Protegge la pelle e si compone di ingredienti naturali, quindi non nociva. Dona una pelle protetta dalle aggressioni esterne permettendo di ritrovare il proprio equilibrio.

2)Florena fermented skincare crema notte

Una crema per la notte dalle proprietà ridensificante, anti-età, idratante a base di vitamina E e Omega 6 in una confezione da 50 ml. Combatte i radicali liberi ripristinando il film idrolipidico della pelle. Si compone di elementi naturali come olio di oliva e portulaca, ricca di vari antiossidanti per una pelle luminosa e ben idratata.

3)RoC – Multi Correxion Hydrate + Plump

Una crema idratante per il viso con fattore di protezione 30. Un prodotto 3 in 1 che idrata, rimpolpa e protegge la pelle. Si ha una pelle molto più tonica aiutando a ridurre le rughe. Una formula in gel – crema che è a base di acido ialuronico dall’effetto rimpolpante, fornendo anche una protezione dai raggi UVA. Aumenta i livelli di idratazione della pelle affinché sia più elastica.

Oltre alla skincare in menopausa, anche una buona dieta da seguire in questa fase.

