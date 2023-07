Sintonia 4: a quando l’uscita della tanto amata serie Netflix? Quali sono trama e cast?

Iniziamo con una bella notizia: Sintonia 4 è in arrivo martedì 25 luglio. Ormai arrivata alla quarta stagione, la storia dei tre giovani amici che vivono nelle favelas di San Paolo in Brasile, si è fatta sempre più avvincente e coinvolgente. I temi trattati, la trama, il cast composto da bravissimi attori e anche cantanti: tutto rende Sintonia una serie capolavoro, dove le migliori armonie sono proprio date dai contrasti.

Approfondiamo quindi trama e cast di Sintonia, per fare il punto di dove la serie si ferma, nella stagione 3.

Sintonia 4: trama, cast e uscita su Netflix a breve

Abbiamo appena accennato al fatto che la stagione 4 di Sintonia, sarà disponibile sulla piattaforma in streaming Netflix, già da martedì 25 luglio. Questa è una produzione di Konrad “KondZilla” Dantas, produttore musicale di funk, e affonda le sue radici nel Brasile più vero.

La storia narra di tre giovani amici, Doni, Rita e Nando, di età compresa tra i 18 e i 20 anni. I ragazzi si trovano ad affrontare le difficoltà tipiche dei giovani che abitano le favelas di San Paolo in Brasile. Povertà, mancanza di istruzione, ma anche desiderio di rivalsa e riscatto, sono solo alcuni dei temi principali che si possono respirare nella sua trama.

Doni è un giovane che ama la musica e che vuole cambiare vita proprio facendo il cantante e rilasciando i suoi pezzi nel web. Purtroppo, il suo pezzo principale viene plagiato: se ne appropria una cantante molto nota e conosciuta, spacciandolo per suo.

Rita, sua amica dall’infanzia, è una ragazza che vive da sola, e che cerca di sbarcare il lunario attraverso degli espedienti: infatti, vende merce contraffatta agli angoli delle strade, ma purtroppo coinvolge una sua amica nei suoi traffici, e la ragazza viene arrestata. La madre di quest’ultima, quindi, farà di tutto per vendicarsi, minacciando la ragazza. Rita è così costretta a trasferirsi in convento, dove resterà ammaliata dal clima di fede fervente e di opulenza in cui sarà immersa.

Infine, c’è Nando: il ragazzo ha una moglie e una figlia piccola, e per cercare di mantenere la sua famiglia inizia a spacciare droga. Purtroppo, via via che storia procede, Nando resterà sempre più coinvolto in traffici illeciti, e sempre con maggior responsabilità con la malavita.

Il cast di Sinfonia 4 su Netflix

Come abbiamo già accennato, il cast di Sinfonia è composto da bravissimi attori, ma anche da cantanti: Doni è interpretato infatti da MC Jottapê, che ancor prima di essere attore è un noto cantante. Il personaggio di Rita, invece, è impersonato dalla bella Bruna Mascarenhas, e Nando da Christian Malheiros. Ma nel cast, non mancano certo altre star: infatti, nella storia Doni diventerà famoso, grazie ad un duetto con la star Dondoka (Leilah Moreno, anche lei cantante già nota). Purtroppo però, il ragazzo si andrà ad indebitare per pagare i costi del suo videoclip e per le richieste sempre più pressanti del suo manager.

Possiamo quindi dire che Sintonia 4 piacerà proprio per i suoi chiaroscuri: l’amore, la famiglia e l’amicizia sono temi centrali, che si accostano, in un accordo davvero realistico a temi come la corruzione, la religione, la povertà. Una serie davvero da non perdere!