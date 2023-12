Simona Ventura è una nota conduttrice televisiva, tra le più amate dal pubblico italiano. Dal 2018 è legata sentimentalmente a Giovanni Terzi, con il quale presto convolerà a nozze. Tuttavia, dietro le quinte di questa meravigliosa storia d’amore, si cela un lato meno conosciuto: il futuro marito della conduttrice lotta da tempo contro una terribile malattia.

Simona Ventura, come si chiama la malattia del marito Giovanni Terzi

Si chiama dermatomiosite amiotopica ed è una patologia degenerativa rara infiammatoria e degenerativa che coinvolge muscoli e pelle, portando debolezza muscolare e infiammazione della pelle. Prevalentemente colpisce i muscoli dei polmoni, indebolendoli a tal punto da rendere difficile persino la respirazione. Giovanni Terzi, infatti, ha rivelato di aver notato i primi campanelli d’allarme mentre faceva una passeggiata in montagna. Pur essendo sempre stato una persona molto attiva e nonostante le cinque maratone corse nella vita, ha cominciato a percepire una leggera difficoltà respiratoria. E’ stato solo dopo essersi sottoposto a numerosi esami che ha scoperto di avere i polmoni compromessi al 40%. Questa malattia richiede frequenti controlli, cure impegnative e l’assunzione di numerosi medicinali. Tuttavia, alcuni di questi trattamenti hanno portato a complicazioni aggiuntive. Tra queste anche lo sviluppo del diabete. Durante questo lungo e difficile percorso, i medici dovranno monitorare attentamente l’efficacia delle cure e, nel caso in cui non si ottenga il risultato desiderato, potrebbe essere necessario un trapianto di polmoni.

Il sostegno di Simona Ventura di fronte alla malattia del marito Giovanni Terzi

Giovanni Terzi sta affrontando con grande forza questa malattia soprattutto grazie alla costante vicinanza e all’immenso amore di Simona Ventura. Tempo fa, infatti, il giornalista ha dichiarato: “Ho avuto un momento molto duro. Ho affrontato tutto con Simona, poi è partita la speranza. Sono convinto che riusciremo ad evitare di arrivare al trapianto di polmoni. Sto facendo di tutto per evitare alcune cose, come di andare in giro con l’ossigeno. Spero di farcela“. Ha poi continuato dicendo: “Nella malattia mi è stata sempre vicino, come una roccia. Ha tenuto botta sempre. In alcuni momenti mi ha fatto capire la sua preoccupazione, ma lei riesce a sedarmi, non a farmi aumentare le paure”. Nonostante tutte le difficoltà, Simona Ventura è stata al fianco di suo marito fin dall’inizio della malattia e continuerà a sostenerlo. Ci auguriamo che tutto vada per il meglio e si risolva presto. Nel frattempo, inviamo i nostri migliori auguri per le imminenti nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi, uno dei matrimoni vip più attesi del 2024.

